https://ria.ru/20231110/kamenka-dneprovskaya-1908693056.html

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 10.11.2023

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:44

2023-11-10T15:44

2023-11-10T16:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона. "В 14.40 боевики ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее пяти взрывов", - говорится в сообщении. Повреждена газовая магистраль, начался пожар, также посекло частные домовладения на улице Усачева. В небе над городом зафиксированы украинские беспилотники.Данные о жертвах и пострадавших не поступали, отмечено в релизе.

https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, запорожская область