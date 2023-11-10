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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 10.11.2023 (обновлено: 16:50 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/kamenka-dneprovskaya-1908693056.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:44
2023-11-10T16:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона. "В 14.40 боевики ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее пяти взрывов", - говорится в сообщении. Повреждена газовая магистраль, начался пожар, также посекло частные домовладения на улице Усачева. В небе над городом зафиксированы украинские беспилотники.Данные о жертвах и пострадавших не поступали, отмечено в релизе.
https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html
запорожская область
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4.7
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7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона.
"В 14.40 боевики ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее пяти взрывов", - говорится в сообщении.
Повреждена газовая магистраль, начался пожар, также посекло частные домовладения на улице Усачева. В небе над городом зафиксированы украинские беспилотники.
Данные о жертвах и пострадавших не поступали, отмечено в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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