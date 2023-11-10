https://ria.ru/20231110/kamenka-dneprovskaya-1908693056.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:44
2023-11-10T15:44
2023-11-10T16:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона. "В 14.40 боевики ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее пяти взрывов", - говорится в сообщении. Повреждена газовая магистраль, начался пожар, также посекло частные домовладения на улице Усачева. В небе над городом зафиксированы украинские беспилотники.Данные о жертвах и пострадавших не поступали, отмечено в релизе.
https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщили оперативные службы региона.
"В 14.40 боевики ВСУ
обстреляли город Каменка-Днепровская из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано не менее пяти взрывов", - говорится в сообщении.
Повреждена газовая магистраль, начался пожар, также посекло частные домовладения на улице Усачева. В небе над городом зафиксированы украинские беспилотники.
Данные о жертвах и пострадавших не поступали, отмечено в релизе.
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