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Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября

Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября - РИА Новости, 10.11.2023

Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции месяц назад атаковала более 15 000 целей палестинских группировок в секторе Газа и изъяла 6 000 единиц... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:48

2023-11-10T16:48

2023-11-10T17:01

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции месяц назад атаковала более 15 000 целей палестинских группировок в секторе Газа и изъяла 6 000 единиц оружия, сообщила в пятницу армейская пресс-служба."С начала войны ЦАХАЛ поразил более 15 000 целей террористических групп в секторе Газа и конфисковал около 6000 единиц оружия, включая противотанковые ракеты, ракетные и минометные установки, снаряды, боеприпасы и взрывчатку", - говорится в сообщении.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа