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Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября
Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября - РИА Новости, 10.11.2023
Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции месяц назад атаковала более 15 000 целей палестинских группировок в секторе Газа и изъяла 6 000 единиц... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:48
2023-11-10T16:48
2023-11-10T17:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции месяц назад атаковала более 15 000 целей палестинских группировок в секторе Газа и изъяла 6 000 единиц оружия, сообщила в пятницу армейская пресс-служба."С начала войны ЦАХАЛ поразил более 15 000 целей террористических групп в секторе Газа и конфисковал около 6000 единиц оружия, включая противотанковые ракеты, ракетные и минометные установки, снаряды, боеприпасы и взрывчатку", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа
Израиль заявил, что атаковал 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября
Армия Израиля заявила, что атаковала 15 тысяч целей в секторе Газа с 7 октября