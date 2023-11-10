https://ria.ru/20231110/izrail-1908592579.html

Демократы в США потребовали прозрачности в помощи Израилю

Демократы в США потребовали прозрачности в помощи Израилю - РИА Новости, 10.11.2023

Демократы в США потребовали прозрачности в помощи Израилю

Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением со стороны представителей демократической партии в Конгрессе, требующих публично раскрыть объемы... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:59

2023-11-10T10:59

2023-11-10T11:40

в мире

израиль

сша

россия

владимир путин

джо байден

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903274006_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_b7308d838f4f3d83a050604917b361e2.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением со стороны представителей демократической партии в Конгрессе, требующих публично раскрыть объемы поставок американского оружия Израилю, сообщает издание Washington Post. "В то время, когда тысячи мирных жителей гибнут от оружия, предоставленного правительством США, американский народ заслуживает того, чтобы быть полностью информированным о том, что предоставляется другим странам, включая Израиль, за счет их налоговых поступлений", - рассказал изданию член палаты представителей США Кори Буш. Он добавил, что администрация Байдена должна обеспечить такую ​​же прозрачность в отношении поставок оружия Израилю, как и в отношении поставок Украине и другим стран. Такую же позицию поддерживают и другие представители демократической партии в Конгрессе. Сенатор Крис Ван Холлен в интервью изданию заявил, что США не должны делать для Израиля исключений из практики, которая распространяется в том числе и на Киев, и должны убедиться, что предоставляемая Израилю помощь отвечает интересам американского народа. Белый дом в конце октября направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация США рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/pomosch-1908038363.html

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, джо байден, хамас, оон