https://ria.ru/20231110/infrastruktura-1908790831.html

СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области

СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области

Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины попала под удар, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-10T23:37

2023-11-10T23:37

2023-11-11T00:11

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины попала под удар, сообщает "Страна.ua". "В припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой "Оникс". Масштабы разрушений уточняются", - приводится в Telegram-канале издания сообщение сил обороны юга Украины.По утверждению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, "зафиксированы два взрыва" в Одесском районе области. "Есть два попадания", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. В Одесской области она была объявлена в 22.17 мск и до сих пор не отменена. Украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе. Позже издание "Страна.ua", сообщила о повторных взрывах в Одесской области.Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года, когда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231110/udar-1908704315.html

https://ria.ru/20231110/skadovsk-1908610612.html

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в мире, одесская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, украина, россия