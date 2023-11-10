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СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 10.11.2023 (обновлено: 00:11 11.11.2023)
https://ria.ru/20231110/infrastruktura-1908790831.html
СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области
СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области
Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины попала под удар, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-10T23:37
2023-11-11T00:11
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины попала под удар, сообщает "Страна.ua". &quot;В припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой &quot;Оникс&quot;. Масштабы разрушений уточняются&quot;, - приводится в Telegram-канале издания сообщение сил обороны юга Украины.По утверждению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, "зафиксированы два взрыва" в Одесском районе области. "Есть два попадания", - написал он в своем Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. В Одесской области она была объявлена в 22.17 мск и до сих пор не отменена. Украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе. Позже издание "Страна.ua", сообщила о повторных взрывах в Одесской области.Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года, когда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231110/udar-1908704315.html
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в мире, одесская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
СМИ: припортовая инфраструктура подверглась удару в Одесской области

Страна.ua: припортовая инфраструктура подверглась удару под Одессой на Украине

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeОдесса, Украина
Одесса, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Одесса, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины попала под удар, сообщает "Страна.ua".
«

"В припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой "Оникс". Масштабы разрушений уточняются", - приводится в Telegram-канале издания сообщение сил обороны юга Украины.

Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО
Вчера, 16:17
По утверждению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, "зафиксированы два взрыва" в Одесском районе области. "Есть два попадания", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. В Одесской области она была объявлена в 22.17 мск и до сих пор не отменена. Украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе. Позже издание "Страна.ua", сообщила о повторных взрывах в Одесской области.
Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года, когда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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