https://ria.ru/20231110/indoneziya-1908555459.html

МИД Индонезии подтвердил данные об ударе ВВС Израиля по больнице в Газе

МИД Индонезии подтвердил данные об ударе ВВС Израиля по больнице в Газе - РИА Новости, 10.11.2023

МИД Индонезии подтвердил данные об ударе ВВС Израиля по больнице в Газе

Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об обстреле ВВС Израиля окрестностей индонезийской больницы в секторе Газа и заявило, что серия... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:05

2023-11-10T08:05

2023-11-10T08:05

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об обстреле ВВС Израиля окрестностей индонезийской больницы в секторе Газа и заявило, что серия ударов нанесла ущерб медучреждению. Сообщение опубликовано на портале tirto.id.Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу ВВС Израиля ударили по окрестностям индонезийской больницы в секторе Газа. Местные волонтеры сообщали об 11 ракетных ударах. "Атака была нацелена на район Тализатар, расположенный недалеко от индонезийской больницы в секторе Газа. Индонезийской больнице был нанесен ряд физических повреждений", - отметил представитель Министерства иностранных дел Индонезии Лалу Мухамад Икбал.По словам дипломата, цель ВВС Израиля находилась "очень близко" к месту расположения индонезийской больницы в секторе Газа. Уточняется, что министерство иностранных дел координировало действия с руководством больницы после удара. МИД убедился, что трое граждан Индонезии, которые работают волонтерами в индонезийской больнице и отказались эвакуироваться из Газы, не пострадали. "С тремя индонезийскими волонтерами в индонезийской больнице связались, они находятся в хорошем состоянии. Все трое находились в подвале, когда произошло нападение", - добавил Икбал. Он также осудил атаки ВВС Израиля на общественные места и мирных жителей. "Индонезия еще раз осуждает варварские нападения на граждан и гражданские объекты, особенно гуманитарные объекты в секторе Газа", - подчеркнул представитель МИД. Ранее на этой неделе Израиль обвинил индонезийскую больницу в том, что она якобы служит базой для операций ХАМАС. Власти Индонезии и руководство больницы отвергли это обвинение. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908551098.html

https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908545828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, индонезия, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году