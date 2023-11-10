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Эксперт объяснил, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС - РИА Новости, 10.11.2023
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02:02 10.11.2023 (обновлено: 05:39 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/indoneziya-1908541265.html
Эксперт объяснил, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС
Эксперт объяснил, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС - РИА Новости, 10.11.2023
Эксперт объяснил, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС
Одной из причин, по которым Индонезия летом не вступила в БРИКС, были грядущие в стране всеобщие выборы — такое важное политическое решение не могло быть... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:02
2023-11-10T05:39
брикс
джоко видодо
людмила воробьева
индонезия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Одной из причин, по которым Индонезия летом не вступила в БРИКС, были грядущие в стране всеобщие выборы — такое важное политическое решение не могло быть принято накануне смены президента и правительства, заявил РИА Новости эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин.Летом поступали многочисленные сообщения о том, что Индонезия имеет высокие шансы вступить в БРИКС. Однако, вопреки ожиданиям, этого не произошло. По оценке Куклина, причиной этому стали грядущие в стране президентские выборы, а также приверженность страны активной и независимой внешней политике. "Личный визит президента Индонезии Джоко Видодо на саммит БРИКС показал высокую заинтересованность Индонезии во взаимодействии с БРИКС и со странами, которые составляют эту организацию. Относительно вопроса вступления — есть множество причин, как "за", так и "против". Одной из них являются надвигающиеся президентские выборы — это очень важный фактор, накануне выборов крупные политические решения объективно не могут приниматься", - отметил Куклин.По его словам, другим фактором является особенность индонезийской внешней политики — страна придерживается активного нейтралитета. Куклин отметил, что организация, в которую Индонезия собирается вступить, должна продвигать именно экономическое сотрудничество. В противном случае, потенциальная политизация БРИКС в восприятии Индонезии может поставить под вопрос ее нейтралитет. "Вступление Индонезии в БРИКС в перспективе возможно. БРИКС рассматривается как крупная организация, в которой Индонезия может проявить себя на различных форумах и крупных площадках, где она может донести свою позицию относительно мироустройства и возможностей сотрудничества. От нового президента и его курса внешней политики будет зависеть то, как БРИКС будет восприниматься во внутреннем дискурсе Индонезии", - заключил эксперт. Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости, что рано или поздно Индонезия станет членом форума БРИКС. Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года. Победитель сменит на посту президента страны Джоко Видодо, который занимал эту должность с 2014 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20231102/briks-1906960656.html
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брикс, джоко видодо, людмила воробьева, индонезия, в мире
БРИКС, Джоко Видодо, Людмила Воробьева, Индонезия, В мире
Эксперт объяснил, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС

Эксперт Куклин: Индонезия не вступила в БРИКС из-за грядущих в стране выборов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Одной из причин, по которым Индонезия летом не вступила в БРИКС, были грядущие в стране всеобщие выборы — такое важное политическое решение не могло быть принято накануне смены президента и правительства, заявил РИА Новости эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин.
Летом поступали многочисленные сообщения о том, что Индонезия имеет высокие шансы вступить в БРИКС. Однако, вопреки ожиданиям, этого не произошло. По оценке Куклина, причиной этому стали грядущие в стране президентские выборы, а также приверженность страны активной и независимой внешней политике.
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"Личный визит президента Индонезии Джоко Видодо на саммит БРИКС показал высокую заинтересованность Индонезии во взаимодействии с БРИКС и со странами, которые составляют эту организацию. Относительно вопроса вступления — есть множество причин, как "за", так и "против". Одной из них являются надвигающиеся президентские выборы — это очень важный фактор, накануне выборов крупные политические решения объективно не могут приниматься", - отметил Куклин.
По его словам, другим фактором является особенность индонезийской внешней политики — страна придерживается активного нейтралитета. Куклин отметил, что организация, в которую Индонезия собирается вступить, должна продвигать именно экономическое сотрудничество. В противном случае, потенциальная политизация БРИКС в восприятии Индонезии может поставить под вопрос ее нейтралитет.
"Вступление Индонезии в БРИКС в перспективе возможно. БРИКС рассматривается как крупная организация, в которой Индонезия может проявить себя на различных форумах и крупных площадках, где она может донести свою позицию относительно мироустройства и возможностей сотрудничества. От нового президента и его курса внешней политики будет зависеть то, как БРИКС будет восприниматься во внутреннем дискурсе Индонезии", - заключил эксперт.
Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости, что рано или поздно Индонезия станет членом форума БРИКС.
Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года. Победитель сменит на посту президента страны Джоко Видодо, который занимал эту должность с 2014 года.
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БРИКСДжоко ВидодоЛюдмила ВоробьеваИндонезияВ мире
 
 
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