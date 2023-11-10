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Российская "дочка" Hewlett-Packard начала процесс ликвидации - РИА Новости, 10.11.2023
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11:32 10.11.2023 (обновлено: 15:36 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/hp-1908600981.html
Российская "дочка" Hewlett-Packard начала процесс ликвидации
Российская "дочка" Hewlett-Packard начала процесс ликвидации - РИА Новости, 10.11.2023
Российская "дочка" Hewlett-Packard начала процесс ликвидации
Российская "дочка" известного американского производителя принтеров HP Inc (Hewlett-Packard), компания ООО "ЭйчПи Инк", начала процесс ликвидации, конечная дата РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:32
2023-11-10T15:36
экономика
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская "дочка" известного американского производителя принтеров HP Inc (Hewlett-Packard), компания ООО "ЭйчПи Инк", начала процесс ликвидации, конечная дата ликвидации - 23 октября следующего года, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Общество с ограниченной ответственностью "ЭйчПи Инк": Организация находится в процессе ликвидации... Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23 октября 2024 года", - говорится в выписке из данных. Американская компания Hewlett-Packard, производитель компьютерной техники, принтеров и сетевого оборудования, была основана в 1939 году в Калифорнии. В 2014 году Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc. В России Hewlett-Packard официально появилась в мае 2015 года. В марте 2022 года HP и ряд других крупных зарубежных производителей техники приостановили работу в РФ и поставки устройств и комплектующих в Россию.
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экономика, россия, hewlett-packard (hp)
Экономика, Россия, Hewlett-Packard (HP)
Российская "дочка" Hewlett-Packard начала процесс ликвидации

Российская "дочка" Hewlett-Packard ООО "ЭйчПи Инк" начала процесс ликвидации

© AP Photo / Elise AmendolaЛоготип Hewlett-Packard
Логотип Hewlett-Packard - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Elise Amendola
Логотип Hewlett-Packard. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская "дочка" известного американского производителя принтеров HP Inc (Hewlett-Packard), компания ООО "ЭйчПи Инк", начала процесс ликвидации, конечная дата ликвидации - 23 октября следующего года, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"Общество с ограниченной ответственностью "ЭйчПи Инк": Организация находится в процессе ликвидации... Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью 23 октября 2024 года", - говорится в выписке из данных.
Американская компания Hewlett-Packard, производитель компьютерной техники, принтеров и сетевого оборудования, была основана в 1939 году в Калифорнии. В 2014 году Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.
В России Hewlett-Packard официально появилась в мае 2015 года. В марте 2022 года HP и ряд других крупных зарубежных производителей техники приостановили работу в РФ и поставки устройств и комплектующих в Россию.
 
ЭкономикаРоссияHewlett-Packard (HP)
 
 
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