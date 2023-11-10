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Гумситуация в Газе осложняет переговоры по пленным ХАМАС, заявили в Катар - РИА Новости, 10.11.2023
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23:06 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gumsituatsiya-1908789073.html
Гумситуация в Газе осложняет переговоры по пленным ХАМАС, заявили в Катар
Гумситуация в Газе осложняет переговоры по пленным ХАМАС, заявили в Катар - РИА Новости, 10.11.2023
Гумситуация в Газе осложняет переговоры по пленным ХАМАС, заявили в Катар
Нынешняя гуманитарная ситуация в секторе Газа осложняет переговоры об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Катар совместно с... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T23:06
2023-11-10T23:06
в мире
израиль
катар
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости. Нынешняя гуманитарная ситуация в секторе Газа осложняет переговоры об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Катар совместно с несколькими странами, включая США, работает над этим вопросом, об этом заявила постоянный представитель Катара при ООН в Женеве Хенд Абдалрахман Аль-муфтах. "Катар продолжает работать над вопросом о заложниках. Ухудшение гуманитарной ситуации в Газе осложняет переговоры. Катар совместно работает со своими партнерами, в том числе с США, над этим вопросом", - сказала постпред Катара в ООН. Ранее сообщалось, что Египет ведет активные переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью обмена пленными и задержанными. СМИ также писали, что идут переговоры при содействии Катара по освобождению от 10 до 15 заложников из сектора Газа в обмен на один-два дня гуманитарной паузы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/khamas-1908728690.html
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в мире, израиль, катар, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гумситуация в Газе осложняет переговоры по пленным ХАМАС, заявили в Катар

Постпред Катар в ООН: гумситуация в Газе осложняет переговоры по пленным ХАМАС

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости. Нынешняя гуманитарная ситуация в секторе Газа осложняет переговоры об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Катар совместно с несколькими странами, включая США, работает над этим вопросом, об этом заявила постоянный представитель Катара при ООН в Женеве Хенд Абдалрахман Аль-муфтах.
«
"Катар продолжает работать над вопросом о заложниках. Ухудшение гуманитарной ситуации в Газе осложняет переговоры. Катар совместно работает со своими партнерами, в том числе с США, над этим вопросом", - сказала постпред Катара в ООН.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Нетаньяху заявил о планах Израиля установить контроль безопасности в Газе
Вчера, 17:32
Ранее сообщалось, что Египет ведет активные переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью обмена пленными и задержанными. СМИ также писали, что идут переговоры при содействии Катара по освобождению от 10 до 15 заложников из сектора Газа в обмен на один-два дня гуманитарной паузы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Газе сообщили о 11 078 погибших при израильских ударах
Вчера, 16:22
 
В миреИзраильКатарРоссияВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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