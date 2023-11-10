https://ria.ru/20231110/granitsy-1908607648.html

Миллиарды ради этого. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

Миллиарды ради этого. В США раскрыли, как поменяются границы Украины - РИА Новости, 10.11.2023

Миллиарды ради этого. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

Крым и новые территории останутся российскими после окончания конфликта на Украине, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:59

2023-11-10T11:59

2023-11-10T11:59

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Крым и новые территории останутся российскими после окончания конфликта на Украине, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube."Теперь им приходится умолять Россию прекратить войну. И вместо того, чтобы закончить войну, когда Россия была готова, теперь конфликт закончится именно так, как мы говорили. Он закончится на условиях России. Именно так. И Россия сохранит Крым, Донбасс, 20 процентов территории, которую хотела освободить, и сохранит прямой выход к морю", — указал ведущий.По его словам, западные страны упустили свой шанс прекратить конфликт, пока это еще было выгодно для них и самой Украины, и в итоге они не только потеряют огромное количество денег, но и сама бывшая советская республика станет меньше."И это обошлось нам почти в пару сотен миллиардов долларов", — резюмировал Дор.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231110/vsu-1908568706.html

https://ria.ru/20231110/shok-1908558903.html

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в мире, россия, украина, донбасс, валерий залужный, владимир путин, youtube, вооруженные силы украины, политика