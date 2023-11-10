https://ria.ru/20231110/gospodderzhka-1908663637.html

Более 1 тысячи оренбургских предпринимателей получили господдержку

Более 1 тысячи оренбургских предпринимателей получили господдержку - РИА Новости, 10.11.2023

Более 1 тысячи оренбургских предпринимателей получили господдержку

Более одной тысячи предпринимателей Оренбургской области получили содействие в организации своего дела в центре "Мой бизнес" в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:10

2023-11-10T14:10

2023-11-10T14:10

оренбургская область

оренбургская область

предприниматели

господдержка

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908661170_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_278fc83c30b1b6241007dd737fb441af.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более одной тысячи предпринимателей Оренбургской области получили содействие в организации своего дела в центре "Мой бизнес" в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня для получения господдержки предпринимателю достаточно заполнить заявку на цифровой платформе МСП. Все услуги предоставляются бесплатно либо на условиях софинансирования, когда 80% затрат берет на себя центр "Мой бизнес"", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Он добавил, что эта эффективная форма взаимодействия организована благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". "В этом году поддержкой центра воспользовались более 500 новых участников. Это говорит о желании оренбуржцев открывать и развивать бизнес в родном регионе, потому что есть возможность роста и поддержка государства", – добавил Паслер, слова которого приводит пресс-служба. Самые популярные услуги для новичков: запуск рекламных кампаний, сертификация товаров, подготовка бизнес-планов, программы наставничества и другие образовательные проекты. На тренинге "Азбука предпринимателя" обучились 72 молодых предпринимателя в возрасте до 25 лет, "Школу социального предпринимателя" прошли рекордные 514 человек. Среди предпринимателей, которые работают более одного года и уже хотят масштабировать свой бизнес, 45 - зарегистрировали товарный знак, 105 - получили дополнительное образование, 96 - обратились за цифровизацией бизнеса – им предоставлен доступ к электронной отчетности, экосистеме для бизнеса СБИС, платформе 1С, программным продуктам в области защиты информации Рутокен. В настоящее время в центре "Мой бизнес" реализуется крупный образовательный проект для школьников и студентов "Старт", открыт прием заявок на новый поток дополнительного профессионального образования. До конца 2023 года запланированы очередной запуск услуг по цифровизации, содействию выхода на маркетплейсы, а также регистрации товарного знака и "Азбука предпринимателя" для самозанятых. В шести муниципальных образованиях Оренбуржья пройдет образовательный интенсив. До конца года будет запущена большая программа поддержки и стимулирования легкой промышленности.

https://ria.ru/20230907/sertifikaty-1894810547.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, предприниматели, господдержка, денис паслер