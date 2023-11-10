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Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:35 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/gosnagrady-1908709102.html
Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области
Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023
Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу передал государственные награды семьям героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:35
2023-11-10T16:35
тверская область
игорь руденя
владимир васильев
сво
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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу передал государственные награды семьям героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участие в церемонии принял депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Перед началом церемонии участники почтили память защитников Отечества минутой молчания. "Считаем неоценимым вклад земляков, исполняющих государственный долг, в защиту нашей Родины. Ранее нами было принято решение, что в школах, где учились герои, будут устанавливаться мемориальные доски с их именами. Это не просто история, но еще и пример того, как нужно жить, работать, служить Родине. Русская черта характера – защищать Родину по призванию. Мы выражаем искреннюю благодарность всем родственникам наших ребят", - сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Высокие государственные награды – ордена Мужества и "За отвагу" – переданы матерям и отцам, вдовам героев СВО.
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игорь руденя, владимир васильев, сво
Тверская область, Игорь Руденя, Владимир Васильев, СВО

Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя передал госнаграды семьям героев СВО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал госнаграды семьям героев СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал госнаграды семьям героев СВО
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу передал государственные награды семьям героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие в церемонии принял депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Перед началом церемонии участники почтили память защитников Отечества минутой молчания.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО
31 октября, 18:16
"Считаем неоценимым вклад земляков, исполняющих государственный долг, в защиту нашей Родины. Ранее нами было принято решение, что в школах, где учились герои, будут устанавливаться мемориальные доски с их именами. Это не просто история, но еще и пример того, как нужно жить, работать, служить Родине. Русская черта характера – защищать Родину по призванию. Мы выражаем искреннюю благодарность всем родственникам наших ребят", - сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба.
Высокие государственные награды – ордена Мужества и "За отвагу" – переданы матерям и отцам, вдовам героев СВО.
 
Тверская областьИгорь РуденяВладимир ВасильевСВО
 
 
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