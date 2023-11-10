https://ria.ru/20231110/gosnagrady-1908709102.html

Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области

Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023

Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу передал государственные награды семьям героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:35

2023-11-10T16:35

2023-11-10T16:35

тверская область

игорь руденя

владимир васильев

сво

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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу передал государственные награды семьям героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участие в церемонии принял депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Перед началом церемонии участники почтили память защитников Отечества минутой молчания. "Считаем неоценимым вклад земляков, исполняющих государственный долг, в защиту нашей Родины. Ранее нами было принято решение, что в школах, где учились герои, будут устанавливаться мемориальные доски с их именами. Это не просто история, но еще и пример того, как нужно жить, работать, служить Родине. Русская черта характера – защищать Родину по призванию. Мы выражаем искреннюю благодарность всем родственникам наших ребят", - сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Высокие государственные награды – ордена Мужества и "За отвагу" – переданы матерям и отцам, вдовам героев СВО.

https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, владимир васильев, сво