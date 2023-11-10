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В Молдавии пересчитают голоса еще в семи населенных пунктах

В Молдавии пересчитают голоса еще в семи населенных пунктах - РИА Новости, 10.11.2023

В Молдавии пересчитают голоса еще в семи населенных пунктах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии распорядилась пересчитать бюллетени еще в семи населенных пунктах республики после местных выборов 5 ноября. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:57

2023-11-10T17:57

2023-11-10T17:57

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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии распорядилась пересчитать бюллетени еще в семи населенных пунктах республики после местных выборов 5 ноября. Ранее молдавский ЦИК распорядился пересчитать бюллетени в 11 населенных пунктах. Было решено пересчитать бюллетени, отданные за кандидатов в члены местных советов в Единцах, Калараше, Милештий Мичь; за кандидатов в мэры сел Пырыта, Телемеуцы, Карахасаны, Чок-Майдан; в мэры и члены местных советов населенных пунктов Ниспорены, Тараклия, Григорьевка и Жавгур. "Еще в семи населенных пунктах страны будет произведен пересчет бюллетеней на всеобщих местных выборах... Центризбирком принял ряд решений по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома. Пересчитают бюллетени отданные за кандидатов в члены местного совета в городе Кагул и селе Реча. Также будут пересчитаны голоса, отданные за мэра в селах Тараклия-де-Сальче, Драгэнешты, Бокань и бюллетени, отданные за мэра и членов местных советов в селе Попешти-де-Сус и Шолдэнешть. Процесс пересчета бюллетеней по каждому кандидату на выборах будет осуществляться до 12 ноября включительно. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В местных выборах не смогли принять участие представители оппозиционных политсил "Шор" (ранее она была признана неконституционной, а парламент наложил запрет членам партии избираться в ближайшие три-пять лет) и "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда. В стране оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.

https://ria.ru/20231107/vybory-1908006157.html

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907776521.html

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в мире, молдавия, майя санду