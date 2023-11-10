https://ria.ru/20231110/geroizm-1908533911.html

Путин поблагодарил сотрудников МВД за проявленный во время СВО героизм

Путин поблагодарил сотрудников МВД за проявленный во время СВО героизм - РИА Новости, 10.11.2023

Путин поблагодарил сотрудников МВД за проявленный во время СВО героизм

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:03

2023-11-10T00:03

2023-11-10T01:09

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине."Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении спецоперации. Уверен, что вы и впредь будете профессионально и ответственно решать поставленные задачи", - сказал глава государства в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.Путин призвал сотрудников МВД в новых регионах сделать все, чтобы укрепить веру граждан в силу закона и государства, в торжество справедливости. Он назвал приоритетами деятельности полиции защиту прав и законных интересов россиян, а также борьбу с преступностью.Глава государства назвал незаменимой помощь сотрудников МВД в новых регионах в решении юридических и социальных проблем. Граждане, подчеркнул он, видят в полицейских защиту и опору, поэтому их долг — сделать все необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости.Кроме того, президент призвал активнее и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, а также жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.В поздравлении Путин отметил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе, невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях. В заключение президент поблагодарил стражей порядка за то, что они стоят на переднем крае борьбы с преступностью, и выразил признательность ветеранам МВД за честную службу и воспитание достойной смены.

https://ria.ru/20231025/tamozhennik-1905078984.html

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Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником 2023-11-10T00:03 true PT4M06S

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владимир путин, россия, общество