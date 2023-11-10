https://ria.ru/20231110/gazoprovod-1908759174.html
Финская полиция раскрыла детали расследования ЧП на газопроводе
Финская полиция раскрыла детали расследования ЧП на газопроводе - РИА Новости, 10.11.2023
Финская полиция раскрыла детали расследования ЧП на газопроводе
Проверка якоря, найденного на месте ЧП с газопроводом Balticconnector, все больше указывает на его принадлежность китайскому судну Newnew Polar Bear, сообщается РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:49
2023-11-10T18:49
2023-11-10T19:25
финляндия
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balticconnector
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Проверка якоря, найденного на месте ЧП с газопроводом Balticconnector, все больше указывает на его принадлежность китайскому судну Newnew Polar Bear, сообщается на сайте центральной криминальной полиции Финляндии. "Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было тесным и успешным", — говорится в заявлении.Согласно собранным данным, основная линия расследования цепи событий осталась неизменной. В центре внимания по-прежнему остается выяснение роли судна Newnew Polar Bear. В ведомстве добавили, что полиция также активизировала контакты с властями Китая для раскрытия дела.МИД КНР ранее заявлял, что Пекин готов оказать необходимое содействие в расследовании повреждения трубопровода. Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия."Активное обследование места происшествия завершено, но технические осмотры продолжаются. На данном этапе мы можем констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по некоторым техническим деталям можно считать принадлежащим Newnew Polar Bear. <…> На указанном якоре также была обнаружена краска того же типа, что и на поврежденном газопроводе", — приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.Более точные результаты технической экспертизы будут получены позже. "Мы связались с китайскими властями и обратились с международным запросом о юридической помощи, чтобы получить информацию и расширить сотрудничество в раскрытии дела", — отметил Лохи.
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html
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финляндия, мид кнр, эстония, пекин, в мире, balticconnector
Финляндия, МИД КНР, Эстония, Пекин, В мире, Balticconnector
Финская полиция раскрыла детали расследования ЧП на газопроводе
Финская полиция склоняется к версии повреждения Balticconnector якорем судна КНР
ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости.
Проверка якоря, найденного на месте ЧП с газопроводом Balticconnector, все больше указывает на его принадлежность китайскому судну Newnew Polar Bear, сообщается на сайте
центральной криминальной полиции Финляндии.
"Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было тесным и успешным", — говорится в заявлении.
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
Согласно собранным данным, основная линия расследования цепи событий осталась неизменной. В центре внимания по-прежнему остается выяснение роли судна Newnew Polar Bear.
В ведомстве добавили, что полиция также активизировала контакты с властями Китая для раскрытия дела.
МИД КНР
ранее заявлял, что Пекин
готов оказать необходимое содействие в расследовании повреждения трубопровода.
Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря
между Эстонией
и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё
сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"
"Активное обследование места происшествия завершено, но технические осмотры продолжаются. На данном этапе мы можем констатировать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по некоторым техническим деталям можно считать принадлежащим Newnew Polar Bear. <…> На указанном якоре также была обнаружена краска того же типа, что и на поврежденном газопроводе", — приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.
Более точные результаты технической экспертизы будут получены позже.
"Мы связались с китайскими властями и обратились с международным запросом о юридической помощи, чтобы получить информацию и расширить сотрудничество в раскрытии дела", — отметил Лохи.
Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector