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В Газе с 7 октября убили более ста сотрудников ООН - РИА Новости, 10.11.2023
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14:19 10.11.2023 (обновлено: 14:29 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/gaza-1908667021.html
В Газе с 7 октября убили более ста сотрудников ООН
В Газе с 7 октября убили более ста сотрудников ООН - РИА Новости, 10.11.2023
В Газе с 7 октября убили более ста сотрудников ООН
Более 100 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в секторе Газа с 7 октября, заявил глава организации РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:19
2023-11-10T14:29
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
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ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 100 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в секторе Газа с 7 октября, заявил глава организации Филиппе Лаззарини в своем X-аккаунте."Подтверждено, что более 100 сотрудников БАПОР погибли за 1 месяц. Родители, учителя, медсестры, врачи, вспомогательный персонал. БАПОР скорбит, палестинцы скорбят, израильтяне скорбят. Прекращение этой трагедии требует немедленного гуманитарного прекращения огня", - сказано в сообщении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/patsienty-1908658732.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, бапор
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, БАПОР
В Газе с 7 октября убили более ста сотрудников ООН

В Газе убили более ста сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 100 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в секторе Газа с 7 октября, заявил глава организации Филиппе Лаззарини в своем X-аккаунте.
"Подтверждено, что более 100 сотрудников БАПОР погибли за 1 месяц. Родители, учителя, медсестры, врачи, вспомогательный персонал. БАПОР скорбит, палестинцы скорбят, израильтяне скорбят. Прекращение этой трагедии требует немедленного гуманитарного прекращения огня", - сказано в сообщении.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Власти Газы не смогли доставить пациентов на КПП "Рафах" из-за обстрелов
13:57
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Турция предложила США увеличить пропуск грузовиков с помощью в Газу
10:20
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСБАПОР
 
 
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