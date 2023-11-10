https://ria.ru/20231110/gaza-1908595406.html
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы - РИА Новости, 10.11.2023
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы
Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:10
2023-11-10T11:10
2023-11-10T11:48
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ил-76
сектор газа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало, что в пятницу ночью самолет Ил-76 вылетел из Казани в Египет с гуманитарной помощи населению сектора Газа. Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова."Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет. Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908564067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ил-76, сектор газа
Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ил-76, Сектор Газа
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы
Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи для Газы