https://ria.ru/20231110/gaza-1908595406.html

МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы

МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы - РИА Новости, 10.11.2023

МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы

Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:10

2023-11-10T11:10

2023-11-10T11:48

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

ил-76

сектор газа

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало, что в пятницу ночью самолет Ил-76 вылетел из Казани в Египет с гуманитарной помощи населению сектора Газа. Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова."Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет. Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908564067.html

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ил-76, сектор газа