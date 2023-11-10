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МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы - РИА Новости, 10.11.2023
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11:10 10.11.2023 (обновлено: 11:48 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/gaza-1908595406.html
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы - РИА Новости, 10.11.2023
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы
Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:10
2023-11-10T11:48
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ил-76
сектор газа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщало, что в пятницу ночью самолет Ил-76 вылетел из Казани в Египет с гуманитарной помощи населению сектора Газа. Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова."Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет. Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908564067.html
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россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ил-76, сектор газа
Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ил-76, Сектор Газа
МЧС России доставило в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для Газы

Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи для Газы

© Фото : МЧС РоссииСамолёт Ил-76 МЧС России, доставивший гуманитарный груз на территорию Арабской Республики Египет для жителей сектора Газа. 10 ноября 2023
Самолёт Ил-76 МЧС России, доставивший гуманитарный груз на территорию Арабской Республики Египет для жителей сектора Газа. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : МЧС России
Самолёт Ил-76 МЧС России, доставивший гуманитарный груз на территорию Арабской Республики Египет для жителей сектора Газа. 10 ноября 2023
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщало, что в пятницу ночью самолет Ил-76 вылетел из Казани в Египет с гуманитарной помощи населению сектора Газа. Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова.
"Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет. Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа", - говорится в сообщении ведомства.
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РоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИл-76Сектор Газа
 
 
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