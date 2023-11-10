https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

СМИ: операция в Газе грозит крупным конфликтом и изоляцией Израиля и США

СМИ: операция в Газе грозит крупным конфликтом и изоляцией Израиля и США - РИА Новости, 10.11.2023

СМИ: операция в Газе грозит крупным конфликтом и изоляцией Израиля и США

Вашингтон опасается, что длительная израильская военная кампания в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а Израилю и США РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:41

2023-11-10T08:41

2023-11-10T08:41

в мире

израиль

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вашингтон опасается, что длительная израильская военная кампания в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а Израилю и США грозит изоляция, поскольку весь мир призывает к прекращению огня, пишет газета New York Times со ссылкой на нескольких чиновников в администрации президента США Джо Байдена. "У израильских военных есть ограниченное время для проведения своих операций в Газе, прежде чем арабы в регионе придут в ярость, а США и другие страны испытают разочарование в связи со стремительно растущим числом жертв среди мирного населения", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников. Как отмечают представители администрации Байдена, "чем дольше продолжается военная кампания Израиля, тем больше шансов, что конфликт перерастет в более широкомасштабную войну". Несколько чиновников добавили, что силовой ответ Израиля на нападения ХАМАС усилил сочувствие во всем мире к палестинскому вопросу. По словам официальных лиц США, быстрое решение Израиля начать наземную операцию в плотно населенном анклаве не оставило времени для обширного предварительного планирования по снижению рисков для мирного населения и практически гарантировало высокое число погибших среди гражданского населения. "Чем дольше будет продолжаться кампания бомбардировок, тем более изолированными могут стать Израиль и его союзник США, поскольку страны всего мира призывают к прекращению огня", - отмечает New York Times. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231110/palestina-1908556070.html

https://ria.ru/20231110/palestina-1908550969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году