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В ДНР показали фрагменты ATACMS, применяемого ВСУ против гражданских - РИА Новости, 10.11.2023
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18:56 10.11.2023 (обновлено: 19:06 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/fragmenty-1908760106.html
В ДНР показали фрагменты ATACMS, применяемого ВСУ против гражданских
В ДНР показали фрагменты ATACMS, применяемого ВСУ против гражданских - РИА Новости, 10.11.2023
В ДНР показали фрагменты ATACMS, применяемого ВСУ против гражданских
Фрагменты баллистической ракеты ATACMS американского производства показали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:56
2023-11-10T19:06
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Фрагменты баллистической ракеты ATACMS американского производства показали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в рамках выставки вооружения стран НАТО, применяемого Вооруженными силами Украины против гражданского населения, передает корреспондент РИА Новости. "Это уже баллистическая ракета, в которой находятся 950 боевых элементов, то есть кассет. Летит она до 165 километров... Здесь мы видим микросхему от нее, на которой также нанесена маркировка USA", - рассказал начальник отдела оперативной работы представительства Сергей Переверзев. В числе сохранившихся фрагментов - микросхемы, осколки и обшивка ракеты. На них имеется серийный номер и маркировка, которые указывают на принадлежность и происхождение ракеты. Предоставленный для демонстрации образец был передан представительством ЛНР в СЦКК. В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907921625.html
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Фрагменты ATACMS на выставке оружия в ДНР
Фрагменты ATACMS показали в ДНР на выставке оружия, применяемого ВСУ против гражданского населения
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в мире, россия, владимир путин, сцкк, луганская народная республика, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, СЦКК, Луганская Народная Республика, США
В ДНР показали фрагменты ATACMS, применяемого ВСУ против гражданских

На выставке в ДНР показали фрагменты ATACMS, применяемого ВСУ против гражданских

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Фрагменты баллистической ракеты ATACMS американского производства показали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в рамках выставки вооружения стран НАТО, применяемого Вооруженными силами Украины против гражданского населения, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Это уже баллистическая ракета, в которой находятся 950 боевых элементов, то есть кассет. Летит она до 165 километров... Здесь мы видим микросхему от нее, на которой также нанесена маркировка USA", - рассказал начальник отдела оперативной работы представительства Сергей Переверзев.
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В числе сохранившихся фрагментов - микросхемы, осколки и обшивка ракеты. На них имеется серийный номер и маркировка, которые указывают на принадлежность и происхождение ракеты.
Предоставленный для демонстрации образец был передан представительством ЛНР в СЦКК.
В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
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В миреРоссияВладимир ПутинСЦККЛуганская Народная РеспубликаСША
 
 
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