https://ria.ru/20231110/fotograf-1908672317.html

CNN и AP прекратили сотрудничество с фотографом, освещавшим атаку ХАМАС

CNN и AP прекратили сотрудничество с фотографом, освещавшим атаку ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023

CNN и AP прекратили сотрудничество с фотографом, освещавшим атаку ХАМАС

Американский телеканал CNN и агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) прекратили сотрудничество с фотографом Хасаном Эслайей, который освещал атаку палестинского... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:36

2023-11-10T14:36

2023-11-10T14:36

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский телеканал CNN и агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) прекратили сотрудничество с фотографом Хасаном Эслайей, который освещал атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль, после сообщений о том, что в момент начала операции он находился среди нападавших, заявили представители телеканала и агентства. Ранее глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил письмо руководителям региональных бюро Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, CNN и New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события. Реакция GPO последовала в ответ на публикацию неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности к атаке ХАМАС на Израиль фотографов этих СМИ, которые снимали проникновение боевиков в Израиль и убийства гражданского населения. "Мы больше не работаем с Хасаном Эслайей, который время от времени работал внештатным сотрудником AP и других международных новостных организаций в секторе Газа", - говорится в официальном заявлении Ассошиэйтед Пресс. CNN также выпустил обращение, в котором подчеркнул, что Эслайя не работал на их сеть в день атаки, а сейчас телеканал разорвал с ним все связи. Оба СМИ утверждают, что не знали заранее о нападении 7 октября. CNN и Ассошиэйтед Пресс подчеркивают, что фотоматериалы появились в их распоряжении спустя более часа после начала операции ХАМАС, а репортеров на границе с Газой у них не было. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/khamas-1908577458.html

https://ria.ru/20231110/gumkoridor-1908612493.html

https://ria.ru/20231109/obstrel-1908422652.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году