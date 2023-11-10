https://ria.ru/20231110/fiksiki-1908631823.html
На выставке-форуме "Россия" покажут новую серию "Фиксиков"
На выставке-форуме "Россия" покажут новую серию "Фиксиков" - РИА Новости, 10.11.2023
На выставке-форуме "Россия" покажут новую серию "Фиксиков"
Новую серию "Фиксиков" "Паровоз" покажут на международной выставке-форуме "Россия" 11 ноября, сообщили в пресс-службе "России". РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:54
2023-11-10T12:54
2023-11-10T12:56
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новую серию "Фиксиков" "Паровоз" покажут на международной выставке-форуме "Россия" 11 ноября, сообщили в пресс-службе "России". "Начиная с 11 ноября с 10.00 на стенде ОАО "РЖД" гости выставки смогут первыми до официальной премьеры на Кинопоиске увидеть эксклюзивный показ серии "Фиксиков" — "Паровоз", - говорится в сообщении. Юные зрители смогут узнать, какие профессии бывают на железной дороге, и даже почувствовать себя в роли сотрудника РЖД.
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ржд, москва, вднх
Выставка-форум "Россия", РЖД, Москва, ВДНХ
На выставке-форуме "Россия" покажут новую серию "Фиксиков"
На выставке-форуме "Россия" покажут новую серию "Фиксиков" 11 ноября