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В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16 - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/f-16-1908705385.html
В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16
В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16 - РИА Новости, 10.11.2023
В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 идет по плану, некоторые летчики уже проходят... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:20
2023-11-10T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 идет по плану, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов. "Обучение продвигается согласно плану, процесс пошел... Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения (на F-16)... Отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану", - приводит слова Игната украинский телеканал "Прямой". Нидерланды отправляют 7 ноября пять своих F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html
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4.7
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что некоторые пилоты уже учатся летать на F-16

ВВС Украины: обучение пилотов управлению F-16 уже началось и идет по плану

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 идет по плану, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов.
"Обучение продвигается согласно плану, процесс пошел... Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения (на F-16)... Отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану", - приводит слова Игната украинский телеканал "Прямой".
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Нидерланды отправляют 7 ноября пять своих F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции перед истребителем F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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