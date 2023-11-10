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Эрдоган считает, что ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь - РИА Новости, 10.11.2023
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12:18 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908613883.html
Эрдоган считает, что ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь
Эрдоган считает, что ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь - РИА Новости, 10.11.2023
Эрдоган считает, что ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь
Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал, и будет "часто стучаться в дверь Турции", считает президент страны... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:18
2023-11-10T12:18
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал, и будет "часто стучаться в дверь Турции", считает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "ЕС постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую он впал. ЕС, постепенно теряющий надежду, будет часто стучаться в дверь Турции", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Анкаре. Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция, как член Евросоюза, пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908275418.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Эрдоган считает, что ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь

Эрдоган: ЕС теряет надежду избавиться от слепоты и постучится Турции в дверь

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал, и будет "часто стучаться в дверь Турции", считает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
"ЕС постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую он впал. ЕС, постепенно теряющий надежду, будет часто стучаться в дверь Турции", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Анкаре.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция, как член Евросоюза, пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
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