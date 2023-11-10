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Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках - РИА Новости, 10.11.2023
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06:39 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908551496.html
Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках
Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках - РИА Новости, 10.11.2023
Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках
Несмотря на несоответствие Украины критериям вступления в Евросоюз, ЕС будет стараться вовлечь Киев в переговоры, чтобы поскорее завершить конфликт с Россией,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:39
2023-11-10T06:39
владимир зеленский
евросоюз
нато
украина
киев
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Несмотря на несоответствие Украины критериям вступления в Евросоюз, ЕС будет стараться вовлечь Киев в переговоры, чтобы поскорее завершить конфликт с Россией, но внутриполитическая ситуация на Украине вряд ли позволит сделать это ранее марта следующего года, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. По его мнению, несмотря на определенные конфликты Владимира Зеленского с военными, Украина в целом сейчас похожа на разогнавшийся локомотив, который сложно быстро остановить. Но ЕС, считает он, не будет оставлять попыток это сделать, в том числе за счет втягивания Киева в многолетние переговоры о членстве. "Зеленский требует прямо сейчас зафиксировать вступление в ЕС. Но если это будет сделано, то вопросы появятся у других стран. А как же Турция, которая ждет десятки лет? Сербия? Помимо Молдавии вспомнили и о Грузии. Список ожидающих довольно большой. К тому же есть опасения, что Евросоюзу не стоит так сильно расширяться без серьезных оснований. Тем не менее, членство Украины будут продвигать", - считает южнокорейский эксперт. Он добавил, что не видит других способов завершить нынешний конфликт. Он напомнил, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее заявлял, что не исключает вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территории России, но такой вариант точно не устроит Москву. В то время как при вступлении Польши, Чехии и Венгрии в ЕС они также не соответствовали всем критериям, тем не менее, это было сделано, добавил эксперт. "России нужны, в первую очередь, конкретные письменные договоренности в области безопасности. При этом в Москве понимают, что Киев просто не обладает необходимым потенциалом для вступления в Евросоюз, поэтому Россия не особо против этого возражает. Думаю, что при соблюдении Киевом всех условий Москва готова была бы даже вкладываться в развитие Украины. Но украинская сторона к этому сейчас явно не готова", - отметил Чже Сун Хун. По его мнению, отсутствие у Киева желания договариваться во многом обусловлено внутриполитической ситуацией и приближающимися президентскими выборами, шансы того, что они вообще не будут проводиться, довольно высокие. Ведь в этом случае не удастся избежать споров о честности результатов, свыше 10 миллионов украинцев сейчас находится за рубежом, в том числе в России, и учесть их голоса будет проблематично, отметил эксперт. "Но даже если выборы состоятся, вероятность переизбрания Зеленского на данный момент – выше 50%. Ведь большинство пророссийски настроенных граждан, если могли, уехали из страны, а имущество представлявших опасность олигархов национализировано. Количество недовольных Зеленским очень большое, но на результатах выборов это вряд ли скажется. Поэтому до марта следующего года он, думаю, не станет разменивать переговоры с Россией на вступление в ЕС", - полагает ученый.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908218067.html
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владимир зеленский, евросоюз, нато, украина, киев, россия
Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Украина, Киев, Россия
Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках

Эксперт Хангук: ЕС будет продвигать вступление Украины в союз, несмотря на риски

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Несмотря на несоответствие Украины критериям вступления в Евросоюз, ЕС будет стараться вовлечь Киев в переговоры, чтобы поскорее завершить конфликт с Россией, но внутриполитическая ситуация на Украине вряд ли позволит сделать это ранее марта следующего года, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
По его мнению, несмотря на определенные конфликты Владимира Зеленского с военными, Украина в целом сейчас похожа на разогнавшийся локомотив, который сложно быстро остановить. Но ЕС, считает он, не будет оставлять попыток это сделать, в том числе за счет втягивания Киева в многолетние переговоры о членстве.
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"Зеленский требует прямо сейчас зафиксировать вступление в ЕС. Но если это будет сделано, то вопросы появятся у других стран. А как же Турция, которая ждет десятки лет? Сербия? Помимо Молдавии вспомнили и о Грузии. Список ожидающих довольно большой. К тому же есть опасения, что Евросоюзу не стоит так сильно расширяться без серьезных оснований. Тем не менее, членство Украины будут продвигать", - считает южнокорейский эксперт. Он добавил, что не видит других способов завершить нынешний конфликт.
Он напомнил, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее заявлял, что не исключает вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территории России, но такой вариант точно не устроит Москву. В то время как при вступлении Польши, Чехии и Венгрии в ЕС они также не соответствовали всем критериям, тем не менее, это было сделано, добавил эксперт.
"России нужны, в первую очередь, конкретные письменные договоренности в области безопасности. При этом в Москве понимают, что Киев просто не обладает необходимым потенциалом для вступления в Евросоюз, поэтому Россия не особо против этого возражает. Думаю, что при соблюдении Киевом всех условий Москва готова была бы даже вкладываться в развитие Украины. Но украинская сторона к этому сейчас явно не готова", - отметил Чже Сун Хун.
По его мнению, отсутствие у Киева желания договариваться во многом обусловлено внутриполитической ситуацией и приближающимися президентскими выборами, шансы того, что они вообще не будут проводиться, довольно высокие. Ведь в этом случае не удастся избежать споров о честности результатов, свыше 10 миллионов украинцев сейчас находится за рубежом, в том числе в России, и учесть их голоса будет проблематично, отметил эксперт.
"Но даже если выборы состоятся, вероятность переизбрания Зеленского на данный момент – выше 50%. Ведь большинство пророссийски настроенных граждан, если могли, уехали из страны, а имущество представлявших опасность олигархов национализировано. Количество недовольных Зеленским очень большое, но на результатах выборов это вряд ли скажется. Поэтому до марта следующего года он, думаю, не станет разменивать переговоры с Россией на вступление в ЕС", - полагает ученый.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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05:40
 
Владимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОУкраинаКиевРоссия
 
 
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