https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908551496.html

Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках

Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках - РИА Новости, 10.11.2023

Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС при любых рисках

Несмотря на несоответствие Украины критериям вступления в Евросоюз, ЕС будет стараться вовлечь Киев в переговоры, чтобы поскорее завершить конфликт с Россией,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:39

2023-11-10T06:39

2023-11-10T06:39

владимир зеленский

евросоюз

нато

украина

киев

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Несмотря на несоответствие Украины критериям вступления в Евросоюз, ЕС будет стараться вовлечь Киев в переговоры, чтобы поскорее завершить конфликт с Россией, но внутриполитическая ситуация на Украине вряд ли позволит сделать это ранее марта следующего года, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. По его мнению, несмотря на определенные конфликты Владимира Зеленского с военными, Украина в целом сейчас похожа на разогнавшийся локомотив, который сложно быстро остановить. Но ЕС, считает он, не будет оставлять попыток это сделать, в том числе за счет втягивания Киева в многолетние переговоры о членстве. "Зеленский требует прямо сейчас зафиксировать вступление в ЕС. Но если это будет сделано, то вопросы появятся у других стран. А как же Турция, которая ждет десятки лет? Сербия? Помимо Молдавии вспомнили и о Грузии. Список ожидающих довольно большой. К тому же есть опасения, что Евросоюзу не стоит так сильно расширяться без серьезных оснований. Тем не менее, членство Украины будут продвигать", - считает южнокорейский эксперт. Он добавил, что не видит других способов завершить нынешний конфликт. Он напомнил, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее заявлял, что не исключает вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территории России, но такой вариант точно не устроит Москву. В то время как при вступлении Польши, Чехии и Венгрии в ЕС они также не соответствовали всем критериям, тем не менее, это было сделано, добавил эксперт. "России нужны, в первую очередь, конкретные письменные договоренности в области безопасности. При этом в Москве понимают, что Киев просто не обладает необходимым потенциалом для вступления в Евросоюз, поэтому Россия не особо против этого возражает. Думаю, что при соблюдении Киевом всех условий Москва готова была бы даже вкладываться в развитие Украины. Но украинская сторона к этому сейчас явно не готова", - отметил Чже Сун Хун. По его мнению, отсутствие у Киева желания договариваться во многом обусловлено внутриполитической ситуацией и приближающимися президентскими выборами, шансы того, что они вообще не будут проводиться, довольно высокие. Ведь в этом случае не удастся избежать споров о честности результатов, свыше 10 миллионов украинцев сейчас находится за рубежом, в том числе в России, и учесть их голоса будет проблематично, отметил эксперт. "Но даже если выборы состоятся, вероятность переизбрания Зеленского на данный момент – выше 50%. Ведь большинство пророссийски настроенных граждан, если могли, уехали из страны, а имущество представлявших опасность олигархов национализировано. Количество недовольных Зеленским очень большое, но на результатах выборов это вряд ли скажется. Поэтому до марта следующего года он, думаю, не станет разменивать переговоры с Россией на вступление в ЕС", - полагает ученый.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908218067.html

https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908548724.html

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владимир зеленский, евросоюз, нато, украина, киев, россия