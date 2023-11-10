https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908605531.html

Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа

Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023

Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:50

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СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети X."В рамках дипломатических усилий по вывозу пациентов из сектора Газа был установлен контакт с Минздравом Израиля, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем", — говорится в публикации.Глава ведомства отметил, что вчера провел переговоры с египетским коллегой. Коджа также напомнил о договоренности по перевозке онкобольных из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в египетские госпитали в Шейх-Зувейде и Эль-Арише через КПП "Рафах"."Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить", — добавил министр.Всего через "Рафах" планируют вывезти из анклава тысячи больных и раненых. Как отмечала ранее турецкая сторона, Каир разрешил вход в порты Египта двух судов с полевыми госпиталями.

https://ria.ru/20231110/spetsbort-1908579998.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году