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Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
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11:50 10.11.2023 (обновлено: 13:50 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908605531.html
Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа
Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа
Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:50
2023-11-10T13:50
в мире
турция
египет
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети X."В рамках дипломатических усилий по вывозу пациентов из сектора Газа был установлен контакт с Минздравом Израиля, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем", — говорится в публикации.Глава ведомства отметил, что вчера провел переговоры с египетским коллегой. Коджа также напомнил о договоренности по перевозке онкобольных из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в египетские госпитали в Шейх-Зувейде и Эль-Арише через КПП "Рафах"."Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить", — добавил министр.Всего через "Рафах" планируют вывезти из анклава тысячи больных и раненых. Как отмечала ранее турецкая сторона, Каир разрешил вход в порты Египта двух судов с полевыми госпиталями.
https://ria.ru/20231110/spetsbort-1908579998.html
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в мире, турция, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Египет, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по эвакуации из Газы

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDАвтомобили Международного комитета Красного Креста, перевозящие раненых к контрольно-пропускному пункту "Рафах"
Автомобили Международного комитета Красного Креста, перевозящие раненых к контрольно-пропускному пункту Рафах - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Автомобили Международного комитета Красного Креста, перевозящие раненых к контрольно-пропускному пункту "Рафах"
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СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети X.
"В рамках дипломатических усилий по вывозу пациентов из сектора Газа был установлен контакт с Минздравом Израиля, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем", — говорится в публикации.
Палестинские беженцы на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа
10:15
Глава ведомства отметил, что вчера провел переговоры с египетским коллегой. Коджа также напомнил о договоренности по перевозке онкобольных из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в египетские госпитали в Шейх-Зувейде и Эль-Арише через КПП "Рафах".
"Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить", — добавил министр.
Всего через "Рафах" планируют вывезти из анклава тысячи больных и раненых. Как отмечала ранее турецкая сторона, Каир разрешил вход в порты Египта двух судов с полевыми госпиталями.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В ООН заявили, что Израиль не пустил к себе комиссара организации
10:52
 
В миреТурцияЕгипетИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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