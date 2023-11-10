Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа
Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по эвакуации из Газы
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDАвтомобили Международного комитета Красного Креста, перевозящие раненых к контрольно-пропускному пункту "Рафах"
Автомобили Международного комитета Красного Креста, перевозящие раненых к контрольно-пропускному пункту "Рафах"
СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети X.
"В рамках дипломатических усилий по вывозу пациентов из сектора Газа был установлен контакт с Минздравом Израиля, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем", — говорится в публикации.
Глава ведомства отметил, что вчера провел переговоры с египетским коллегой. Коджа также напомнил о договоренности по перевозке онкобольных из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в египетские госпитали в Шейх-Зувейде и Эль-Арише через КПП "Рафах".
"Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить", — добавил министр.
Всего через "Рафах" планируют вывезти из анклава тысячи больных и раненых. Как отмечала ранее турецкая сторона, Каир разрешил вход в порты Египта двух судов с полевыми госпиталями.