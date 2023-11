https://ria.ru/20231110/eksportnyy_potentsial-1908634745.html

Экспортный потенциал переговоров компаний РФ превысил 10,1 миллиарда рублей

Экспортный потенциал переговоров компаний РФ превысил 10,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.11.2023

Экспортный потенциал переговоров компаний РФ превысил 10,1 миллиарда рублей

Китайская международная выставка импортных товаров - CIIE, в рамках которой Российский экспортный центр организовал экспозицию под брендом Made in Russia,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:59

2023-11-10T12:59

2023-11-10T13:03

россия-китай: главное

российский экспортный центр (рэц)

россия

китай

шанхай

выставки

экспорт

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908632985_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_ff74a788cdcf220fcd4a3eb65dd498ac.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Китайская международная выставка импортных товаров - CIIE, в рамках которой Российский экспортный центр организовал экспозицию под брендом Made in Russia, завершилась 10 ноября в Шанхае, за это время российские компании провели более 500 деловых встреч, их экспортный потенциал, по предварительным данным, оценивается в 10,1 миллиарда рублей, что в 6 раз больше, чем в 2022 году, сообщает РЭЦ (ВЭБ.РФ)."10 ноября в Шанхае, Китай, завершилась Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), в рамках которой Российский экспортный центр организовал масштабную российскую экспозицию под брендом Made in Russia. За время выставки российские компании провели более 500 деловых встреч. Их экспортный потенциал, по предварительным данным, оценивается в 10,1 миллиарда рублей - это в 6 раз больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении."Российским экспортерам есть что предложить китайским клиентам и в части готовой продукции, и в части технологических решений. Но самым сложным этапом сделки большая часть наших экспортеров считает самый первый, начальный этап – получение объективной маркетинговой и деловой информации о китайском рынке и поиск покупателей и торговых партнеров", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В этом смысле опыт, который наши компании получают на CIIE, очень важен, особенно для новых участников. Здесь они смогли пообщаться с потенциальными клиентами, понять их потребности и на месте дать лучшее предложение и заключить сделку - ведь "живой" контакт и установление доверительных отношений являются особенно важными для китайских партнеров. А РЭЦ окажет им поддержку", - подчеркнула она.Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE представили 64 российские компании. Среди потенциальных партнеров российских участников - крупные дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций.Площадь российской экспозиции на CIIE в 2023 году достигла 1700 квадратных метров - это в два раза больше, чем в 2022 году. Экспозиция расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".В частности, российские компании АПК представили китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также смогли оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта, и многое другое.Также на стенде Made in Russia были представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров.Отдельное место в экспозиции заняла культура. Выставочные стенды РЭЦ, Минпромторга России и транспортной группы Fesco объединены концепцией русской культуры, акцент сделан на шедеврах из коллекции Государственной Третьяковской галереи.Во всех трех локациях транслировались дополняющие друг друга тематические видео о живописи, размещены интерактивные презентации. Так, например, посетители выставки могли увидеть сгенерированные искусственным интеллектом варианты картин русских художников и сравнить их с оригинальными изображениями, получить информацию об авторах. Совместное мероприятие РЭЦ, Fesco и Третьяковской галереи - часть трехстороннего сотрудничества в сфере креативных индустрий, соглашение о котором было подписано организациями на ПМЭФ-2023.Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.

https://ria.ru/20231102/rets-1906952206.html

россия

китай

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия, китай, шанхай, выставки, экспорт, вэб.рф (вэб), экономика