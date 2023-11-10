https://ria.ru/20231110/ekonomika-1908662318.html

Спикер нижегородского парламента отметил устойчивый рост экономики региона

Спикер нижегородского парламента отметил устойчивый рост экономики региона - РИА Новости, 10.11.2023

Спикер нижегородского парламента отметил устойчивый рост экономики региона

Экономика Нижегородской области показала высокую адаптивность к новым условиям и демонстрирует устойчивый рост, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:06

2023-11-10T14:06

2023-11-10T14:06

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Экономика Нижегородской области показала высокую адаптивность к новым условиям и демонстрирует устойчивый рост, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Восемь комитетов регионального парламента на совместном заседании рассмотрели прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период – на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. "Несмотря на серьезные вызовы, экономика региона показала высокую адаптивность к новым условиям и демонстрирует устойчивый рост. За девять месяцев этого года ВРП вырос на 9,3% в сравнении с прошлым годом. Достичь этого удалось во многом благодаря реализации комплекса мер, которые помогли смягчить санкционный удар и поддержать экономику. Несмотря на существующие сложности, в регионе удалось создать условия для стабильной работы предприятий", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Отмечается, что сценарные условия социально-экономического развития Нижегородской области разработаны в трех вариантах – базовом, стратегическом и консервативном. По базовому варианту развития темпы роста ВРП на 2024-2026 годы прогнозируются на уровне 102,8-103,2% в сопоставимых ценах ежегодно. Стратегический вариант прогноза учитывает достижение параметров, определенных в Стратегии развития Нижегородской области. Консервативный вариант прогноза предполагает ужесточение санкционных ограничений. Инвестиционная активность в регионе в соответствии с базовым вариантом прогноза в 2024-2026 годах прогнозируется с ростом 3,2-4,5% ежегодно. При этом в 2024 году инвестиционный рост соответствует темпу роста экономики, а в 2025-2026 годах опережает его. Согласно базовому варианту прогноза, все основные социально-экономические показатели по итогам 2024 года, включая ВРП, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, показатели потребительского рынка и уровня жизни населения, будут демонстрировать положительную динамику. "По итогам обсуждения комитеты пришли к заключению, что прогноз, представленный правительством Нижегородской области, может рассматриваться в качестве основы для формирования областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - подчеркивается в сообщении. Парламентарии также обсудили проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и высказали предложения, касавшиеся газификации и подготовки проектно-сметной документации, возмещения недополученных доходов транспортных предприятий от перевозки льготных категорий граждан, дополнительных поступлений от аукционов по выделению площадок под комплексное развитие территорий, увеличения финансирования отрасли сельского хозяйства. "Большая часть поправок депутатов, как правило, касается второго чтения бюджета, когда мы рассматриваем уже не общие параметры, а конкретные направления финансирования и статьи расходов. Поэтому мы договорились, что уже сейчас профильные комитеты и депутаты будут готовить свои предложения и поправки. Это важно, потому что можно будет начать их проработку с правительством области, не дожидаясь второго чтения", - подчеркнул Люлин.

https://ria.ru/20231109/granty-1908461110.html

https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html

нижегородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)