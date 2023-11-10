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Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР - РИА Новости, 10.11.2023
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10:39 10.11.2023 (обновлено: 10:44 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/donbass-1908588476.html
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР - РИА Новости, 10.11.2023
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:39
2023-11-10T10:44
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка. "Наши правоохранители – особое братство профессионалов, которое с момента возникновения Донецкой Народной Республики встало на защиту народного выбора. Благодаря самоотверженности, мужеству, верности родной земле сотрудников правопорядка в нашем регионе уровень преступности на беспрецедентно низком уровне", - говорится в поздравлении Пушилина в связи с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Он отдельно отметил заслуги правоохранителей, которые в составе отдельного боевого тактического формирования "Каскад" "с оружием в руках освобождают русскую землю… защищают республику на самых горячих участках фронта". Пушилин пожелал сил и выносливости для выполнения служебного долга сотрудникам правопорядка.
https://ria.ru/20231107/pushilin-1907852865.html
https://ria.ru/20231109/remont-1908305345.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР

Пушилин: преступность в ДНР низкая благодаря мужеству сотрудников ОВД

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Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка.
"Наши правоохранители – особое братство профессионалов, которое с момента возникновения Донецкой Народной Республики встало на защиту народного выбора. Благодаря самоотверженности, мужеству, верности родной земле сотрудников правопорядка в нашем регионе уровень преступности на беспрецедентно низком уровне", - говорится в поздравлении Пушилина в связи с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел.
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Он отдельно отметил заслуги правоохранителей, которые в составе отдельного боевого тактического формирования "Каскад" "с оружием в руках освобождают русскую землю… защищают республику на самых горячих участках фронта".
Пушилин пожелал сил и выносливости для выполнения служебного долга сотрудникам правопорядка.
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