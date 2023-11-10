https://ria.ru/20231110/donbass-1908588476.html
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР - РИА Новости, 10.11.2023
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:39
2023-11-10T10:39
2023-11-10T10:44
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка. "Наши правоохранители – особое братство профессионалов, которое с момента возникновения Донецкой Народной Республики встало на защиту народного выбора. Благодаря самоотверженности, мужеству, верности родной земле сотрудников правопорядка в нашем регионе уровень преступности на беспрецедентно низком уровне", - говорится в поздравлении Пушилина в связи с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Он отдельно отметил заслуги правоохранителей, которые в составе отдельного боевого тактического формирования "Каскад" "с оружием в руках освобождают русскую землю… защищают республику на самых горячих участках фронта". Пушилин пожелал сил и выносливости для выполнения служебного долга сотрудникам правопорядка.
https://ria.ru/20231107/pushilin-1907852865.html
https://ria.ru/20231109/remont-1908305345.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР
Пушилин: преступность в ДНР низкая благодаря мужеству сотрудников ОВД
ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале
заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка.
"Наши правоохранители – особое братство профессионалов, которое с момента возникновения Донецкой Народной Республики встало на защиту народного выбора. Благодаря самоотверженности, мужеству, верности родной земле сотрудников правопорядка в нашем регионе уровень преступности на беспрецедентно низком уровне", - говорится в поздравлении Пушилина в связи с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел.
Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты
Он отдельно отметил заслуги правоохранителей, которые в составе отдельного боевого тактического формирования "Каскад" "с оружием в руках освобождают русскую землю… защищают республику на самых горячих участках фронта".
Пушилин пожелал сил и выносливости для выполнения служебного долга сотрудникам правопорядка.
Приамурье ремонтирует десятки школ и детсадов в ДНР