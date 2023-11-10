https://ria.ru/20231110/donbass-1908588476.html

Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР

Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР - РИА Новости, 10.11.2023

Пушилин заявил о беспрецедентно низкой преступности в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:39

2023-11-10T10:39

2023-11-10T10:44

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что преступность в регионе находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка. "Наши правоохранители – особое братство профессионалов, которое с момента возникновения Донецкой Народной Республики встало на защиту народного выбора. Благодаря самоотверженности, мужеству, верности родной земле сотрудников правопорядка в нашем регионе уровень преступности на беспрецедентно низком уровне", - говорится в поздравлении Пушилина в связи с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Он отдельно отметил заслуги правоохранителей, которые в составе отдельного боевого тактического формирования "Каскад" "с оружием в руках освобождают русскую землю… защищают республику на самых горячих участках фронта". Пушилин пожелал сил и выносливости для выполнения служебного долга сотрудникам правопорядка.

https://ria.ru/20231107/pushilin-1907852865.html

https://ria.ru/20231109/remont-1908305345.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность