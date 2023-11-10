https://ria.ru/20231110/devochka-1908590066.html

На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки

На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки - РИА Новости, 10.11.2023

На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки

Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:48

2023-11-10T10:48

2023-11-10T11:01

происшествия

авто

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное управление ГИБДД. Ранее сообщалось, что на улице Однокозова в Благодарном водитель пассажирской "ГАЗели" совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью находилась на посадочной площадке и, оступившись, упала под отъезжающий автомобиль. В результате ребенок получил тяжелые травмы, в состоянии контузии ее доставили в реанимацию районной больницы. "Несмотря на усилия врачей, трехлетняя девочка от полученных в ДТП травм скончалась", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231107/dtp-1907948025.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ставропольский край