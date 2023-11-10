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На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки - РИА Новости, 10.11.2023
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки
Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:48
2023-11-10T10:48
2023-11-10T11:01
происшествия
авто
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное управление ГИБДД. Ранее сообщалось, что на улице Однокозова в Благодарном водитель пассажирской "ГАЗели" совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью находилась на посадочной площадке и, оступившись, упала под отъезжающий автомобиль. В результате ребенок получил тяжелые травмы, в состоянии контузии ее доставили в реанимацию районной больницы. "Несмотря на усилия врачей, трехлетняя девочка от полученных в ДТП травм скончалась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/dtp-1907948025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ставропольский край
Происшествия, Авто, Ставропольский край
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки
На Ставрополье умерла трехлетняя девочка, попавшая под колеса маршрутки
НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное управление ГИБДД.
Ранее сообщалось, что на улице Однокозова в Благодарном водитель пассажирской "ГАЗели" совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью находилась на посадочной площадке и, оступившись, упала под отъезжающий автомобиль. В результате ребенок получил тяжелые травмы, в состоянии контузии ее доставили в реанимацию районной больницы.
"Несмотря на усилия врачей, трехлетняя девочка от полученных в ДТП травм скончалась", - говорится в сообщении.
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы