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На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки - РИА Новости, 10.11.2023
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10:48 10.11.2023 (обновлено: 11:01 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/devochka-1908590066.html
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки - РИА Новости, 10.11.2023
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки
Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:48
2023-11-10T11:01
происшествия
авто
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное управление ГИБДД. Ранее сообщалось, что на улице Однокозова в Благодарном водитель пассажирской "ГАЗели" совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью находилась на посадочной площадке и, оступившись, упала под отъезжающий автомобиль. В результате ребенок получил тяжелые травмы, в состоянии контузии ее доставили в реанимацию районной больницы. "Несмотря на усилия врачей, трехлетняя девочка от полученных в ДТП травм скончалась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/dtp-1907948025.html
ставропольский край
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происшествия, авто, ставропольский край
Происшествия, Авто, Ставропольский край
На Ставрополье умерла девочка, попавшая под колеса маршрутки

На Ставрополье умерла трехлетняя девочка, попавшая под колеса маршрутки

© Госавтоинспекция Ставропольского краяВ городе Благородный Ставропольского края трехлетняя девочка погибла под колесами маршрутки
В городе Благородный Ставропольского края трехлетняя девочка погибла под колесами маршрутки
© Госавтоинспекция Ставропольского края
В городе Благородный Ставропольского края трехлетняя девочка погибла под колесами маршрутки
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Трехлетняя девочка, которая в четверг попала под колеса маршрутного такси в городе Благодарном на Ставрополье, скончалась в больнице, сообщило региональное управление ГИБДД.
Ранее сообщалось, что на улице Однокозова в Благодарном водитель пассажирской "ГАЗели" совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая вместе с матерью находилась на посадочной площадке и, оступившись, упала под отъезжающий автомобиль. В результате ребенок получил тяжелые травмы, в состоянии контузии ее доставили в реанимацию районной больницы.
"Несмотря на усилия врачей, трехлетняя девочка от полученных в ДТП травм скончалась", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоСтавропольский край
 
 
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