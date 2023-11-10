Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках
© Фото : Telegram/ХИМКИ | Администрация городского округаНовый детский сад на 190 мест откроют в Химках
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Химки до конца года откроют новый современный детский сад, рассчитанный на 190 мест; проект реализуется в рамках исполнения "Народной программы", сообщает пресс-служба городского округа.
В трехэтажном здании уже обустроили два актовых зала, помещения для занятий физкультурой, а на игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма "Смешарики". Кроме того, образовательное учреждение оснастили камерами видеонаблюдения системы "Безопасный регион", говорится в сообщении.
"Химки - прогрессивный город, который часто выбирают для жизни молодые семьи. Число детей также растет из года в год. Важно, чтобы в образовательных учреждениях было достаточно мест для комфортного обучения, а школы и детские сады были в каждом микрорайоне. Сейчас в округе реализуем сразу несколько проектов по модернизации объектов образования, в том числе до конца года откроем новый детский сад в деревне Рузино, который соответствует всем современным стандартам", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Кроме того, в Химках на базе МБОУ "Тридцать первая школа" до конца этого года откроют мини-сад в рамках региональной программы "Палисадик". Его смогут посещать до 50 детей. Также в 2024 году завершат реконструкцию дошкольного учреждения на 320 мест на Юбилейном проспекте в Новых Химках, добавили в пресс-службе.