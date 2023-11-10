https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html

Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках

Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках - РИА Новости, 10.11.2023

Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках

В Химки до конца года откроют новый современный детский сад, рассчитанный на 190 мест; проект реализуется в рамках исполнения "Народной программы", сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:52

2023-11-10T17:52

2023-11-10T17:52

химки

детские сады

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Химки до конца года откроют новый современный детский сад, рассчитанный на 190 мест; проект реализуется в рамках исполнения "Народной программы", сообщает пресс-служба городского округа. В трехэтажном здании уже обустроили два актовых зала, помещения для занятий физкультурой, а на игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма "Смешарики". Кроме того, образовательное учреждение оснастили камерами видеонаблюдения системы "Безопасный регион", говорится в сообщении. "Химки - прогрессивный город, который часто выбирают для жизни молодые семьи. Число детей также растет из года в год. Важно, чтобы в образовательных учреждениях было достаточно мест для комфортного обучения, а школы и детские сады были в каждом микрорайоне. Сейчас в округе реализуем сразу несколько проектов по модернизации объектов образования, в том числе до конца года откроем новый детский сад в деревне Рузино, который соответствует всем современным стандартам", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Кроме того, в Химках на базе МБОУ "Тридцать первая школа" до конца этого года откроют мини-сад в рамках региональной программы "Палисадик". Его смогут посещать до 50 детей. Также в 2024 году завершат реконструкцию дошкольного учреждения на 320 мест на Юбилейном проспекте в Новых Химках, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231010/sportkompleks-1901712520.html

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химки, детские сады, московская область (подмосковье), общество