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Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках - РИА Новости, 10.11.2023
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17:52 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках - РИА Новости, 10.11.2023
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках
В Химки до конца года откроют новый современный детский сад, рассчитанный на 190 мест; проект реализуется в рамках исполнения "Народной программы", сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:52
2023-11-10T17:52
химки
детские сады
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Химки до конца года откроют новый современный детский сад, рассчитанный на 190 мест; проект реализуется в рамках исполнения "Народной программы", сообщает пресс-служба городского округа. В трехэтажном здании уже обустроили два актовых зала, помещения для занятий физкультурой, а на игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма "Смешарики". Кроме того, образовательное учреждение оснастили камерами видеонаблюдения системы "Безопасный регион", говорится в сообщении. "Химки - прогрессивный город, который часто выбирают для жизни молодые семьи. Число детей также растет из года в год. Важно, чтобы в образовательных учреждениях было достаточно мест для комфортного обучения, а школы и детские сады были в каждом микрорайоне. Сейчас в округе реализуем сразу несколько проектов по модернизации объектов образования, в том числе до конца года откроем новый детский сад в деревне Рузино, который соответствует всем современным стандартам", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Кроме того, в Химках на базе МБОУ "Тридцать первая школа" до конца этого года откроют мини-сад в рамках региональной программы "Палисадик". Его смогут посещать до 50 детей. Также в 2024 году завершат реконструкцию дошкольного учреждения на 320 мест на Юбилейном проспекте в Новых Химках, добавили в пресс-службе.
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химки, детские сады, московская область (подмосковье), общество
Химки, Детские сады, Московская область (Подмосковье), Общество

Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках

© Фото : Telegram/ХИМКИ | Администрация городского округаНовый детский сад на 190 мест откроют в Химках
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Telegram/ХИМКИ | Администрация городского округа
Новый детский сад на 190 мест откроют в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Химки до конца года откроют новый современный детский сад, рассчитанный на 190 мест; проект реализуется в рамках исполнения "Народной программы", сообщает пресс-служба городского округа.
В трехэтажном здании уже обустроили два актовых зала, помещения для занятий физкультурой, а на игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма "Смешарики". Кроме того, образовательное учреждение оснастили камерами видеонаблюдения системы "Безопасный регион", говорится в сообщении.
"Химки - прогрессивный город, который часто выбирают для жизни молодые семьи. Число детей также растет из года в год. Важно, чтобы в образовательных учреждениях было достаточно мест для комфортного обучения, а школы и детские сады были в каждом микрорайоне. Сейчас в округе реализуем сразу несколько проектов по модернизации объектов образования, в том числе до конца года откроем новый детский сад в деревне Рузино, который соответствует всем современным стандартам", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Кроме того, в Химках на базе МБОУ "Тридцать первая школа" до конца этого года откроют мини-сад в рамках региональной программы "Палисадик". Его смогут посещать до 50 детей. Также в 2024 году завершат реконструкцию дошкольного учреждения на 320 мест на Юбилейном проспекте в Новых Химках, добавили в пресс-службе.
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ХимкиДетские садыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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