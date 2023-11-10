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В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши - РИА Новости, 10.11.2023
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13:27 10.11.2023 (обновлено: 13:35 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/detenyshi-1908644810.html
В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши
В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши - РИА Новости, 10.11.2023
В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши
В казанском зооботаническом саду "Река Замбези. Африка" у пары бурских коз родились два малыша, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:27
2023-11-10T13:35
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КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. В казанском зооботаническом саду "Река Замбези. Африка" у пары бурских коз родились два малыша, сообщило учреждение в Telegram-канале."У молодой пары бурских коз Мальвины и Гаврюши появились на свет два очаровательных малыша. Наши ветеринары проверили здоровье, а также определили пол детенышей — это самцы. Окрасом один малыш в точности повторяет главу семейства, а другой очень похож на маму", — говорится в публикации.Малыши родились 7 ноября, они уже очень активны и жизнерадостны. Несколько недель малыши будут пить молоко, а потом начнут пробовать растительную пищу. По данным зооботанического сада, от своих сородичей бурская коза отличается массивностью, крупной головой с необычной выпуклой формой черепа и выраженным носом.
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Хорошие новости, Казань
В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши

В казанском зооботсаду у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши родились два малыша

© Казанский зооботсад Козленок, родившийся у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши в казанском зоопарке
Козленок, родившийся у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши в казанском зоопарке
© Казанский зооботсад
Козленок, родившийся у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши в казанском зоопарке
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. В казанском зооботаническом саду "Река Замбези. Африка" у пары бурских коз родились два малыша, сообщило учреждение в Telegram-канале.
"У молодой пары бурских коз Мальвины и Гаврюши появились на свет два очаровательных малыша. Наши ветеринары проверили здоровье, а также определили пол детенышей — это самцы. Окрасом один малыш в точности повторяет главу семейства, а другой очень похож на маму", — говорится в публикации.
© Казанский зооботсад Козленок, родившийся у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши в казанском зоопарке
Козленок, родившийся у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши в Казанском зоопарке
© Казанский зооботсад
Козленок, родившийся у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши в казанском зоопарке
Малыши родились 7 ноября, они уже очень активны и жизнерадостны. Несколько недель малыши будут пить молоко, а потом начнут пробовать растительную пищу.
По данным зооботанического сада, от своих сородичей бурская коза отличается массивностью, крупной головой с необычной выпуклой формой черепа и выраженным носом.
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