https://ria.ru/20231110/detenyshi-1908644810.html

В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши

В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши - РИА Новости, 10.11.2023

В казанском зооботаническом саду у пары бурских коз родились детеныши

В казанском зооботаническом саду "Река Замбези. Африка" у пары бурских коз родились два малыша, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:27

2023-11-10T13:27

2023-11-10T13:35

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КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. В казанском зооботаническом саду "Река Замбези. Африка" у пары бурских коз родились два малыша, сообщило учреждение в Telegram-канале."У молодой пары бурских коз Мальвины и Гаврюши появились на свет два очаровательных малыша. Наши ветеринары проверили здоровье, а также определили пол детенышей — это самцы. Окрасом один малыш в точности повторяет главу семейства, а другой очень похож на маму", — говорится в публикации.Малыши родились 7 ноября, они уже очень активны и жизнерадостны. Несколько недель малыши будут пить молоко, а потом начнут пробовать растительную пищу. По данным зооботанического сада, от своих сородичей бурская коза отличается массивностью, крупной головой с необычной выпуклой формой черепа и выраженным носом.

https://ria.ru/20231109/gamadrila-1908442414.html

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