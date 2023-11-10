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В Евросоюзе заявили о "давлении" России на Армению - РИА Новости, 10.11.2023
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20:59 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/davlenie-1908778900.html
В Евросоюзе заявили о "давлении" России на Армению
В Евросоюзе заявили о "давлении" России на Армению - РИА Новости, 10.11.2023
В Евросоюзе заявили о "давлении" России на Армению
Высокопоставленный представитель службы внешних связей Европейского союза заявил армянскому госагентству "Арменпресс", что ЕС желает повысить сопротивляемость... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:59
2023-11-10T20:59
в мире
армения
россия
москва
сергей лавров
никол пашинян
евросоюз
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный представитель службы внешних связей Европейского союза заявил армянскому госагентству "Арменпресс", что ЕС желает повысить сопротивляемость Армении на фоне "давления", якобы оказываемого Москвой на Ереван. В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, указывал глава МИД РФ. "Наша политическая линия - поддержать Армению, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим", - приводит агентство слова неназванного представителя службы внешних связей Европейского союза. Представитель ЕС заявил, что на столе переговоров сейчас находится мирное соглашение, вокруг которого необходимо сотрудничать. "Я высоко ценю тот факт, что премьер-министр Армении признал территориальную целостность Азербайджана. Президент Азербайджана также признал территориальную целостность Армении, и ЕС возлагает на это большие надежды. Есть много опасных вопросов: пленные, границы, но мы хотим пересмотреть вопросы, которые все еще лежат на столе, которые по-прежнему являются предметом конфронтационных вопросов между двумя странами", - указал он. Высокопоставленный представитель службы внешних связей ЕС добавил, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 13-14 ноября будут обсуждаться армяно-азербайджанские отношения, по его словам, заключение мирного договора между двумя странами является важным фактором с точки зрения европейской безопасности. Представитель ЕС отметил, что одним из ключевых вопросов обсуждения станет поддержка Армении, которая ослабла после эскалации конфликта в Карабахе, но продолжает бороться за то, чтобы "сохранить демократический путь". Отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос о расширении полномочий наблюдательной миссии ЕС в Армении и что это будет означать, собеседник "Арменпресс" ответил, что в Евросоюзе хотят продолжать работать в этом направлении, "продолжать приносить как можно больше уверенности армянам". По его словам, с Арменией ведется диалог по политике безопасности, и ЕС надеется обсудить вопросы, связанные со своей миссией в Армении, и другие темы.
https://ria.ru/20231025/protest-1905057368.html
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в мире, армения, россия, москва, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Москва, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Евросоюз
В Евросоюзе заявили о "давлении" России на Армению

В ЕС заявили, что хотят повысить сопротивляемость Армении из-за давления России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный представитель службы внешних связей Европейского союза заявил армянскому госагентству "Арменпресс", что ЕС желает повысить сопротивляемость Армении на фоне "давления", якобы оказываемого Москвой на Ереван.
В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, указывал глава МИД РФ.
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
МИД Армении выразил протест послу России из-за программы на Первом канале
25 октября, 01:09
"Наша политическая линия - поддержать Армению, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим", - приводит агентство слова неназванного представителя службы внешних связей Европейского союза.
Представитель ЕС заявил, что на столе переговоров сейчас находится мирное соглашение, вокруг которого необходимо сотрудничать. "Я высоко ценю тот факт, что премьер-министр Армении признал территориальную целостность Азербайджана. Президент Азербайджана также признал территориальную целостность Армении, и ЕС возлагает на это большие надежды. Есть много опасных вопросов: пленные, границы, но мы хотим пересмотреть вопросы, которые все еще лежат на столе, которые по-прежнему являются предметом конфронтационных вопросов между двумя странами", - указал он.
Высокопоставленный представитель службы внешних связей ЕС добавил, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 13-14 ноября будут обсуждаться армяно-азербайджанские отношения, по его словам, заключение мирного договора между двумя странами является важным фактором с точки зрения европейской безопасности. Представитель ЕС отметил, что одним из ключевых вопросов обсуждения станет поддержка Армении, которая ослабла после эскалации конфликта в Карабахе, но продолжает бороться за то, чтобы "сохранить демократический путь".
Отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос о расширении полномочий наблюдательной миссии ЕС в Армении и что это будет означать, собеседник "Арменпресс" ответил, что в Евросоюзе хотят продолжать работать в этом направлении, "продолжать приносить как можно больше уверенности армянам". По его словам, с Арменией ведется диалог по политике безопасности, и ЕС надеется обсудить вопросы, связанные со своей миссией в Армении, и другие темы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания
25 октября, 23:34
 
В миреАрменияРоссияМоскваСергей ЛавровНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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