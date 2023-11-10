https://ria.ru/20231110/chelyabinets-1908683160.html

Суд арестовал челябинца, с ножом напавшего на сожительницу в магазине

Суд арестовал челябинца, с ножом напавшего на сожительницу в магазине - РИА Новости, 10.11.2023

Суд арестовал челябинца, с ножом напавшего на сожительницу в магазине

Суд в пятницу арестовал жителя Челябинска, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она остается в больнице, сообщил... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:12

2023-11-10T15:12

2023-11-10T15:12

происшествия

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россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Суд в пятницу арестовал жителя Челябинска, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она остается в больнице, сообщил пресс-центр прокуратуры по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, 9 ноября около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о том, что в магазине "Магнит" по улице Салютная мужчина напал с ножом на женщину. Полицейские его задержали, нож был изъят. Пострадавшую госпитализировали. СУСК уточнял, что мужчина ранил свою сожительницу: у них произошла ссора из-за ревности, после которой он в состоянии алкогольного опьянения с ножом пришел в магазин, где она работала и трижды ударил ее ножом. В настоящее время женщина продолжает лечение в медицинском учреждении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). "Прокурор Тракторозаводского района Челябинска поддержал ходатайство следственного органа СУ СК России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего местного жителя <…> С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907808034.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)