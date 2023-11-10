https://ria.ru/20231110/bezopasnost-1908655145.html
Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности - РИА Новости, 10.11.2023
Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:49
2023-11-10T13:49
2023-11-10T14:22
россия
владимир путин
владимир селин
безопасность
технологии
федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908659379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3eea95b9569b6da611f87d7357c21af3.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны."У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", - сказал Путин, открывая совещание. С докладом он предложил выступить директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину.ФСТЭК занимается вопросами обеспечения безопасности информации в системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства в информационной сфере.ФСТЭК по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры (КИИ) в отношении 900 ее субъектов выявил около 600 нарушений, ситуация по ним сравнению с 2022 годом кардинально не поменялась, сообщил заместитель начальника отдела управления ФСТЭК России Павел Зенкин в конце октября на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске.При этом он отметил, что с момента начала специальной военной операции ФСТЭК направила в адрес субъектов информационной инфраструктуры более 160 мер, направленных на повышение защищенности объектов, в том числе по анализу уязвимости и обновлению программного обеспечения в условиях санкционной политики.В конце августа нынешнего года правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению на объектах критической инфраструктуры и правила согласования его закупок за рубежом. На значимых объектах КИИ можно будет использовать только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского софта. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК.В апреле 2022 года по указу главы государства была создана межведомственная комиссия Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития КИИ. Комиссия занимается выработкой мер по обеспечению безопасности КИИ. Директор ФСТЭК входит в состав этой комиссии.К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие.
https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html
https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908659379_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2a5100ab73bd4c04b01566b25131718.jpg
Путин на совещании Совета безопасности
Путин на совещании Совета безопасности
2023-11-10T13:49
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владимир селин, безопасность, технологии, федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии)
Россия, Владимир Путин, Владимир Селин, Безопасность, Технологии, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)
Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности
Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.
"У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", - сказал Путин, открывая совещание. С докладом он предложил выступить директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину
.
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
ФСТЭК занимается вопросами обеспечения безопасности информации в системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства в информационной сфере.
ФСТЭК по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры (КИИ) в отношении 900 ее субъектов выявил около 600 нарушений, ситуация по ним сравнению с 2022 годом кардинально не поменялась, сообщил заместитель начальника отдела управления ФСТЭК России Павел Зенкин в конце октября на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске
.
При этом он отметил, что с момента начала специальной военной операции ФСТЭК направила в адрес субъектов информационной инфраструктуры более 160 мер, направленных на повышение защищенности объектов, в том числе по анализу уязвимости и обновлению программного обеспечения в условиях санкционной политики.
Как эффективно вкладываться в кибербезопасность
В конце августа нынешнего года правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению на объектах критической инфраструктуры и правила согласования его закупок за рубежом. На значимых объектах КИИ можно будет использовать только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского софта. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ
и ФСТЭК.
В апреле 2022 года по указу главы государства была создана межведомственная комиссия Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития КИИ. Комиссия занимается выработкой мер по обеспечению безопасности КИИ. Директор ФСТЭК входит в состав этой комиссии.
К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие.
В России почти полностью прекратились госзакупки Windows