https://ria.ru/20231110/bezopasnost-1908655145.html

Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности

Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности - РИА Новости, 10.11.2023

Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:49

2023-11-10T13:49

2023-11-10T14:22

россия

владимир путин

владимир селин

безопасность

технологии

федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны."У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", - сказал Путин, открывая совещание. С докладом он предложил выступить директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину.ФСТЭК занимается вопросами обеспечения безопасности информации в системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства в информационной сфере.ФСТЭК по итогам оценки защищенности критической информационной инфраструктуры (КИИ) в отношении 900 ее субъектов выявил около 600 нарушений, ситуация по ним сравнению с 2022 годом кардинально не поменялась, сообщил заместитель начальника отдела управления ФСТЭК России Павел Зенкин в конце октября на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске.При этом он отметил, что с момента начала специальной военной операции ФСТЭК направила в адрес субъектов информационной инфраструктуры более 160 мер, направленных на повышение защищенности объектов, в том числе по анализу уязвимости и обновлению программного обеспечения в условиях санкционной политики.В конце августа нынешнего года правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению на объектах критической инфраструктуры и правила согласования его закупок за рубежом. На значимых объектах КИИ можно будет использовать только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского софта. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК.В апреле 2022 года по указу главы государства была создана межведомственная комиссия Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития КИИ. Комиссия занимается выработкой мер по обеспечению безопасности КИИ. Директор ФСТЭК входит в состав этой комиссии.К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие.

https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html

https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html

https://ria.ru/20230427/windows-1868019655.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании Совета безопасности Путин на совещании Совета безопасности 2023-11-10T13:49 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, владимир селин, безопасность, технологии, федеральная служба по техническому и экспортному контролю (фстэк россии)