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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 10.11.2023 (обновлено: 17:04 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/bespilotnik-1908707669.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.11.2023
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:32
2023-11-10T17:04
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Сегодня около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"Сегодня около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.
Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом.
«
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр Богомаз
 
 
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