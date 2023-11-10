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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.11.2023
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:32
2023-11-10T16:32
2023-11-10T17:04
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Сегодня около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью