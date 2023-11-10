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Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны - РИА Новости, 10.11.2023
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12:27 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/belorussiya-1908620777.html
Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны
Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны - РИА Новости, 10.11.2023
Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны
Модель президентской республики является оптимальной для Белоруссии, заявил глава государства Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидерами политических... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:27
2023-11-10T12:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Модель президентской республики является оптимальной для Белоруссии, заявил глава государства Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидерами политических партий страны. "Беларусь - молодое суверенное государство. Избранная нами модель управления страной - президентская республика - оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Люди должны это не просто понимать, а принимать как аксиому", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта. Лукашенко также заявил, что на протяжении долгого времени под ширмой "демократических форм политического участия" фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. Президент Белоруссии при этом подчеркнул, что не против разумной и конструктивной критики тех или иных действий власти. "Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный", - подчеркнул глава государства. Лукашенко выразил уверенность, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825662807.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны

Лукашенко: модель президентской республики оптимальна для белорусского общества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Модель президентской республики является оптимальной для Белоруссии, заявил глава государства Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидерами политических партий страны.
"Беларусь - молодое суверенное государство. Избранная нами модель управления страной - президентская республика - оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Люди должны это не просто понимать, а принимать как аксиому", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта.
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Главой Белоруссии по новой конституции будет президент, заявил Лукашенко
21 октября 2022, 13:51
Лукашенко также заявил, что на протяжении долгого времени под ширмой "демократических форм политического участия" фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. Президент Белоруссии при этом подчеркнул, что не против разумной и конструктивной критики тех или иных действий власти.
"Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный", - подчеркнул глава государства.
Лукашенко выразил уверенность, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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