https://ria.ru/20231110/belorussiya-1908620777.html

Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны

Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны - РИА Новости, 10.11.2023

Лукашенко назвал президентскую республику оптимальной моделью для страны

Модель президентской республики является оптимальной для Белоруссии, заявил глава государства Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидерами политических... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:27

2023-11-10T12:27

2023-11-10T12:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Модель президентской республики является оптимальной для Белоруссии, заявил глава государства Александр Лукашенко в пятницу на встрече с лидерами политических партий страны. "Беларусь - молодое суверенное государство. Избранная нами модель управления страной - президентская республика - оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Люди должны это не просто понимать, а принимать как аксиому", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта. Лукашенко также заявил, что на протяжении долгого времени под ширмой "демократических форм политического участия" фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. Президент Белоруссии при этом подчеркнул, что не против разумной и конструктивной критики тех или иных действий власти. "Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный", - подчеркнул глава государства. Лукашенко выразил уверенность, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825662807.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко