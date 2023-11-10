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Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября - РИА Новости, 10.11.2023
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16:03 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/bayden-1908698744.html
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября - РИА Новости, 10.11.2023
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября
Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:03
2023-11-10T16:03
в мире
сан-франциско
китай
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября", - сказал чиновник журналистам. Лидеры обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции, сказал представитель Белого дома. В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС.
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в мире, сан-франциско, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сша
В мире, Сан-Франциско, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС , США
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября

Белый дом: Байден проведет встречу с Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября", - сказал чиновник журналистам.
Лидеры обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции, сказал представитель Белого дома.
В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС.
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США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСан-ФранцискоКитайСи ЦзиньпинДжо БайденСаммит АТЭССША
 
 
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