https://ria.ru/20231110/bayden-1908698744.html

Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября

Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября - РИА Новости, 10.11.2023

Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября

Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:03

2023-11-10T16:03

2023-11-10T16:03

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября", - сказал чиновник журналистам. Лидеры обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции, сказал представитель Белого дома. В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сан-франциско

китай

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в мире, сан-франциско, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сша