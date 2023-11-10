https://ria.ru/20231110/bayden-1908698744.html
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября - РИА Новости, 10.11.2023
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября
Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:03
2023-11-10T16:03
2023-11-10T16:03
в мире
сан-франциско
китай
си цзиньпин
джо байден
саммит атэс
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342221_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f6ef7da18e166e4db0dfdd3b3ab1bf06.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября", - сказал чиновник журналистам. Лидеры обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции, сказал представитель Белого дома. В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
сан-франциско
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b43ab5fca8381a2ca5ae89d3f1f95364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-франциско, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сша
В мире, Сан-Франциско, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС , США
Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября
Белый дом: Байден проведет встречу с Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября", - сказал чиновник журналистам.
Лидеры обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции, сказал представитель Белого дома.
В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС.
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром