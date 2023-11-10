https://ria.ru/20231110/avtomobili-1908729593.html

Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО

Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО - РИА Новости, 10.11.2023

Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО

Пять новых автомобилей - четыре цельнометаллических "УАЗа" и одну "Ниву-Тревел" - отправит Новгородская область бойцам в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:34

2023-11-10T17:34

2023-11-10T17:34

надежные люди

новгородская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Пять новых автомобилей - четыре цельнометаллических "УАЗа" и одну "Ниву-Тревел" - отправит Новгородская область бойцам в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Деньги на приобретение техники собрали предприниматели Новгородской области. Такая поддержка становится хорошим подспорьем грузам, которые отправляются на фронт при содействии правительства региона. Технику оборудуют станциями РЭБ, а также новгородским изобретением — оптическим камуфляжем", - говорится в сообщении. Отмечается, что камуфляж позволит накрыть авто куполом в радиусе до 300 метров и затруднит в этой зоне полеты беспилотников. Общая стоимость автомобилей без дополнительного оборудования составила почти 7 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231031/pomosch-1906363433.html

новгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новгородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)