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Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО - РИА Новости, 10.11.2023
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Надежные люди
 
17:34 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/avtomobili-1908729593.html
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО - РИА Новости, 10.11.2023
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО
Пять новых автомобилей - четыре цельнометаллических "УАЗа" и одну "Ниву-Тревел" - отправит Новгородская область бойцам в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:34
2023-11-10T17:34
надежные люди
новгородская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Пять новых автомобилей - четыре цельнометаллических "УАЗа" и одну "Ниву-Тревел" - отправит Новгородская область бойцам в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Деньги на приобретение техники собрали предприниматели Новгородской области. Такая поддержка становится хорошим подспорьем грузам, которые отправляются на фронт при содействии правительства региона. Технику оборудуют станциями РЭБ, а также новгородским изобретением — оптическим камуфляжем", - говорится в сообщении. Отмечается, что камуфляж позволит накрыть авто куполом в радиусе до 300 метров и затруднит в этой зоне полеты беспилотников. Общая стоимость автомобилей без дополнительного оборудования составила почти 7 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231031/pomosch-1906363433.html
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новгородская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Новгородская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО

Четыре "УАЗа" и одну "Ниву-Тревел" отправит Новгородская область в зону СВО

© Фото : Telegram-канал "Мобилизация 53"Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Telegram-канал "Мобилизация 53"
Пять новых автомобилей отправит Новгородская область в зону СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Пять новых автомобилей - четыре цельнометаллических "УАЗа" и одну "Ниву-Тревел" - отправит Новгородская область бойцам в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Деньги на приобретение техники собрали предприниматели Новгородской области. Такая поддержка становится хорошим подспорьем грузам, которые отправляются на фронт при содействии правительства региона. Технику оборудуют станциями РЭБ, а также новгородским изобретением — оптическим камуфляжем", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что камуфляж позволит накрыть авто куполом в радиусе до 300 метров и затруднит в этой зоне полеты беспилотников. Общая стоимость автомобилей без дополнительного оборудования составила почти 7 миллионов рублей.
 
Надежные людиНовгородская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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