https://ria.ru/20231110/art-rezidentsiya-1908630021.html

Арт-резиденцию для детей откроют в ямальском Тарко-Сале

Арт-резиденцию для детей откроют в ямальском Тарко-Сале - РИА Новости, 10.11.2023

Арт-резиденцию для детей откроют в ямальском Тарко-Сале

Арт-резиденцию для творчества детей создадут в ямальском городе Тарко-Сале на базе районного молодежного центра "Апельсин", сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:50

2023-11-10T12:50

2023-11-10T12:50

ямало-ненецкий автономный округ

тарко-сале

пуровский район

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 10 ноя - РИА Новости. Арт-резиденцию для творчества детей создадут в ямальском городе Тарко-Сале на базе районного молодежного центра "Апельсин", сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Поручение сделать такое пространство дал в прошлом году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время "Честного маршрута" — традиционной поездки по региону. Сейчас в молодежном центре идет капитальный ремонт. "Во всех городах и поселках Ямала создаем современные пространства для молодежи. Первыми в стране комплексно приступили к обновлению этой инфраструктуры. Арт-резиденцию в Тарко-Сале обустраиваем при поддержке нашего партнера — компании "НОВАТЭК". Очень важно, чтобы у наших школьников и студентов были комфортные пространства, куда они могли бы прийти для занятий творчеством, досуга и общения", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Бригады строителей уже провели демонтажные работы на втором и третьем этажах, сейчас там начали черновую отделку: рабочие ведут заливку стяжки пола. Разработан и согласован дизайн-проект будущей арт-резиденции. Так, полностью поменяются внутренние помещения: станет больше открытых пространств с ярким дизайном, мебелью и оборудованием. "На втором этаже впервые появится профессиональная медиастудия. Существенные изменения произойдут в студии звукозаписи. Также в планах открыть мастерские технического творчества и естественных наук, оборудовать локации для занятий по робототехнике, 3D-моделированию и "Движения первых". Создадим все условия для творчества и развития наших детей и молодежи. И надеемся, что каждый найдет себе направление, где сможет реализовать свои идеи и раскрыть потенциал", — цитирует пресс-служба начальника управления молодежной политики администрации Пуровского района Сергея Аксенова. Полюбившиеся горожанам локации останутся на прежних местах: боулинг, семейное кафе, кинотеатр и другие. Расширится помещение швейного коворкинга, оборудование для которого приобрели на средства гранта от губернатора. Современный дизайн получат танцевальный класс и арт-пространство. Работы на объекте планируют завершить в июне 2024 года, уточняют власти.

https://ria.ru/20231109/shkola-1908490152.html

тарко-сале

пуровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тарко-сале, пуровский район, дмитрий артюхов