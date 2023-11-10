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Операцию по поиску Ан-2 на Чукотке возобновят, предположительно, в субботу - РИА Новости, 10.11.2023
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12:30 10.11.2023 (обновлено: 12:46 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/an-2-1908621861.html
Операцию по поиску Ан-2 на Чукотке возобновят, предположительно, в субботу
Операцию по поиску Ан-2 на Чукотке возобновят, предположительно, в субботу - РИА Новости, 10.11.2023
Операцию по поиску Ан-2 на Чукотке возобновят, предположительно, в субботу
Операция по поиску пропавшего самолета Ан-2 на Чукотке возобновится с улучшением погодных условий, предположительно, в субботу утром по местному времени,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:30
2023-11-10T12:46
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
ан-2
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Операция по поиску пропавшего самолета Ан-2 на Чукотке возобновится с улучшением погодных условий, предположительно, в субботу утром по местному времени, последний раз сигнал с воздушного судна был зафиксирован в районе сопки Купол, сообщает Росавиация в Telegram-канале.Ранее в ГУМЧС РФ по региону РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, а также вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды."Последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол... Поисково-спасательная операция с использованием вертолета будет возобновлена с улучшением погодных условий. Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября, утром по местному времени (разница с Москвой - девять часов)", - говорится в сообщении ведомства.Дополнительно из села Рыркайпий готова подключиться группировка волонтеров в составе четырех человек и двух единиц техники, уточняет Росавиация.Ранее губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что сейчас в поисках задействована группировка из шести единиц техники и 11 работников артелей "Полярная" и "Шахтер". Из техники - три ТРЭКОЛа, два вездехода и один бульдозер. Дополнительно к отправке из села Рыркайпий готовы два снегохода с четырьмя волонтерами. Кузнецов уточнил, что вести поиски с помощью вертолета не позволяет непогода.В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. В артели "Полярная" РИА Новости рассказали, что на борту Ан-2 был их сотрудник.
https://ria.ru/20221219/samolet-1839754698.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, ан-2, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Ан-2, Происшествия
Операцию по поиску Ан-2 на Чукотке возобновят, предположительно, в субботу

Росавиация: операцию по поиску Ан-2 на Чукотке могут возобновить в субботу утром

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Операция по поиску пропавшего самолета Ан-2 на Чукотке возобновится с улучшением погодных условий, предположительно, в субботу утром по местному времени, последний раз сигнал с воздушного судна был зафиксирован в районе сопки Купол, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС РФ по региону РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, а также вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды.
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"Последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол... Поисково-спасательная операция с использованием вертолета будет возобновлена с улучшением погодных условий. Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября, утром по местному времени (разница с Москвой - девять часов)", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнительно из села Рыркайпий готова подключиться группировка волонтеров в составе четырех человек и двух единиц техники, уточняет Росавиация.
Ранее губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что сейчас в поисках задействована группировка из шести единиц техники и 11 работников артелей "Полярная" и "Шахтер". Из техники - три ТРЭКОЛа, два вездехода и один бульдозер. Дополнительно к отправке из села Рыркайпий готовы два снегохода с четырьмя волонтерами. Кузнецов уточнил, что вести поиски с помощью вертолета не позволяет непогода.
В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. В артели "Полярная" РИА Новости рассказали, что на борту Ан-2 был их сотрудник.
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