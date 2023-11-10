Операцию по поиску Ан-2 на Чукотке возобновят, предположительно, в субботу
Росавиация: операцию по поиску Ан-2 на Чукотке могут возобновить в субботу утром
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Операция по поиску пропавшего самолета Ан-2 на Чукотке возобновится с улучшением погодных условий, предположительно, в субботу утром по местному времени, последний раз сигнал с воздушного судна был зафиксирован в районе сопки Купол, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС РФ по региону РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, а также вездеход и ТРЭКОЛ. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный - Певек. Позднее Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски Ан-2, отозван из-за непогоды.
"Последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол... Поисково-спасательная операция с использованием вертолета будет возобновлена с улучшением погодных условий. Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября, утром по местному времени (разница с Москвой - девять часов)", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнительно из села Рыркайпий готова подключиться группировка волонтеров в составе четырех человек и двух единиц техники, уточняет Росавиация.
Ранее губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что сейчас в поисках задействована группировка из шести единиц техники и 11 работников артелей "Полярная" и "Шахтер". Из техники - три ТРЭКОЛа, два вездехода и один бульдозер. Дополнительно к отправке из села Рыркайпий готовы два снегохода с четырьмя волонтерами. Кузнецов уточнил, что вести поиски с помощью вертолета не позволяет непогода.
В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. В артели "Полярная" РИА Новости рассказали, что на борту Ан-2 был их сотрудник.