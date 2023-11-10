https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908612365.html
"Аэрофлот" в 2024 году вдвое увеличит присутствие в аэропорту Красноярска
"Аэрофлот" в 2024 году вдвое увеличит присутствие в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 10.11.2023
"Аэрофлот" в 2024 году вдвое увеличит присутствие в аэропорту Красноярска
Группа "Аэрофлот" вдвое увеличит присутствие в своем сибирском хабе - Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского: в 2024 году планирует... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:14
2023-11-10T12:14
2023-11-10T12:14
красноярск
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вдвое увеличит присутствие в своем сибирском хабе - Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского: в 2024 году планирует базировать там до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 - в летнем, сообщил перевозчик. "Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в своем сибирском хабе - Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 - в летнем. Это лайнеры авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые - Airbus A319", - говорится в сообщении. Сейчас в сибирском хабе компании базируется 6-7 самолетов: 3 Boeing 737-800 и 3-4 SJ-100, рассказал РИА Новости в пресс-службе компании. Авиакомпания планирует расширить до 33 направлений географию полетов в/из Красноярска в 2024 году (с учётом рейсов в Москву и Санкт-Петербург), при этом 24 маршрута будут внутренними. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% - до 1,9 миллиона пассажиров в год. Группа "Аэрофлот" предлагает пассажирам рейсы из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям в зимнем расписании. "Аэрофлот" выполняет собственные прямые рейсы в Москву, Бангкок и на Пхукет, а авиакомпания "Россия" - в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент и Харбин. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908593200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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красноярск, аэрофлот, россия
Красноярск, Аэрофлот, Россия
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вдвое увеличит присутствие в своем сибирском хабе - Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского: в 2024 году планирует базировать там до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 - в летнем, сообщил перевозчик.
"Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в своем сибирском хабе - Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 - в летнем. Это лайнеры авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые - Airbus A319", - говорится в сообщении.
Группа "Аэрофлот" запускает рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Сейчас в сибирском хабе компании базируется 6-7 самолетов: 3 Boeing 737-800 и 3-4 SJ-100, рассказал РИА Новости в пресс-службе компании.
Авиакомпания планирует расширить до 33 направлений географию полетов в/из Красноярска в 2024 году (с учётом рейсов в Москву
и Санкт-Петербург), при этом 24 маршрута будут внутренними. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% - до 1,9 миллиона пассажиров в год.
Группа "Аэрофлот" предлагает пассажирам рейсы из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям в зимнем расписании. "Аэрофлот" выполняет собственные прямые рейсы в Москву, Бангкок и на Пхукет, а авиакомпания "Россия" - в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент и Харбин.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.