https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908587826.html
"Аэрофлот" принял участие во II Российском винодельческом форуме
"Аэрофлот" принял участие во II Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 10.11.2023
"Аэрофлот" принял участие во II Российском винодельческом форуме
Авиакомпания "Аэрофлот" приняла участие во II Российском винодельческом форуме, который состоялся с 9 по 10 ноября 2023 года в Москве. В рамках форума... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:39
2023-11-10T10:39
2023-11-10T10:39
пресс-релизы
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МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" приняла участие во II Российском винодельческом форуме, который состоялся с 9 по 10 ноября 2023 года в Москве. В рамках форума авиакомпания провела мероприятие "Вино на высоте", в котором были задействованы ведущие российские производители, сомелье и эксперты. Приглашенными гостями "Аэрофлота" были: победитель XXII Российского Конкурса Сомелье Олеся Александрова, шеф-сомелье ресторанной группы Maison Dellos, обладатель премии "Лучшие в индустрии" 2020 в категории "Сомелье года" Сергей Аксеновский, винный и гастрономический обозреватель, независимый эксперт, главный редактор сайта "Вино и гастрономия — WINEIT.Ru" Павел Кириллов, преподаватель винных школ, винный блогер, студентка академии итальянских вин Vinitaly, эксперт-сомелье Светлана Великанова, создатель и автор Telegram-канала и комьюнити о русском виноделии "Вино и люди" Алексей Синельников, главный редактор онлайн журнала о путешествиях и европейском образе жизни Euromag.ru, соучредитель Всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards Мария Гореславская. Представители экспертного сообщества попробовали более 40 образцов вин из Крыма, Кубани и Дагестана: игристых и тихих, красных, белых и розовых, созданных в разных стилях на основе международных и местных сортов винограда. Российский винодельческий форум — ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. В этом году "Аэрофлот" стал не только участником, но и официальным партнером форума. Авиакомпания традиционно поддерживает отечественных виноделов и отбирает лучшие образцы их продукции. Тем самым авиаперевозчик популяризует российских производителей и открывает для своих пассажиров новые бренды. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" приняла участие во II Российском винодельческом форуме, который состоялся с 9 по 10 ноября 2023 года в Москве. В рамках форума авиакомпания провела мероприятие "Вино на высоте", в котором были задействованы ведущие российские производители, сомелье и эксперты.
Приглашенными гостями "Аэрофлота" были: победитель XXII Российского Конкурса Сомелье Олеся Александрова, шеф-сомелье ресторанной группы Maison Dellos, обладатель премии "Лучшие в индустрии" 2020 в категории "Сомелье года" Сергей Аксеновский, винный и гастрономический обозреватель, независимый эксперт, главный редактор сайта "Вино и гастрономия — WINEIT.Ru" Павел Кириллов, преподаватель винных школ, винный блогер, студентка академии итальянских вин Vinitaly, эксперт-сомелье Светлана Великанова, создатель и автор Telegram-канала и комьюнити о русском виноделии "Вино и люди" Алексей Синельников, главный редактор онлайн журнала о путешествиях и европейском образе жизни Euromag.ru, соучредитель Всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards Мария Гореславская.
Представители экспертного сообщества попробовали более 40 образцов вин из Крыма, Кубани и Дагестана: игристых и тихих, красных, белых и розовых, созданных в разных стилях на основе международных и местных сортов винограда.
Российский винодельческий форум — ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. В этом году "Аэрофлот" стал не только участником, но и официальным партнером форума.
Авиакомпания традиционно поддерживает отечественных виноделов и отбирает лучшие образцы их продукции. Тем самым авиаперевозчик популяризует российских производителей и открывает для своих пассажиров новые бренды.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.