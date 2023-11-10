https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908576489.html

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:17

2023-11-10T10:17

2023-11-10T10:53

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красноярск

владивосток

челябинск

аэрофлот

boeing 737

sukhoi superjet 100 (ssj100)

новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск.Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам — в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок.Рейсы из Красноярска во Владивосток запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20231107/aeroflot-1907844288.html

https://ria.ru/20231109/lizing-1908517612.html

красноярск

владивосток

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пресс-релизы, красноярск, владивосток, челябинск, аэрофлот, boeing 737, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм