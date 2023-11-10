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"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023
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10:17 10.11.2023 (обновлено: 10:53 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908576489.html
"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск
"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск - РИА Новости, 10.11.2023
"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:17
2023-11-10T10:53
пресс-релизы
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владивосток
челябинск
аэрофлот
boeing 737
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МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск.Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам — в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок.Рейсы из Красноярска во Владивосток запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
https://ria.ru/20231107/aeroflot-1907844288.html
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пресс-релизы, красноярск, владивосток, челябинск, аэрофлот, boeing 737, sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм
Пресс-релизы, Красноярск, Владивосток, Челябинск, Аэрофлот, Boeing 737, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новости - Туризм

"Аэрофлот" начал продажу билетов из Красноярска во Владивосток и Челябинск

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A321-211 Д.Рябушинский авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Самолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск.
Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия". Жители Красноярского края могут приобрести перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам — в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок.
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Рейсы из Красноярска во Владивосток запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Заявка на размещение пресс-релиза.
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Пресс-релизыКрасноярскВладивостокЧелябинскАэрофлотBoeing 737Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Новости - Туризм
 
 
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