https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908534826.html

Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам

Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам - РИА Новости, 10.11.2023

Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам

Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:17

2023-11-10T00:17

2023-11-10T00:25

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МОСКВА, 9 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html

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