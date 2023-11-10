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Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам - РИА Новости, 10.11.2023
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00:17 10.11.2023 (обновлено: 00:25 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908534826.html
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам - РИА Новости, 10.11.2023
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам
Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:17
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МОСКВА, 9 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html
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москва, ирландия, аэрофлот, экономика, пресс-релизы
Москва, Ирландия, Аэрофлот, Экономика, Пресс-релизы
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам

Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование с BOC по девяти воздушным судам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении.
В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования.
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Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Заявка на размещение пресс-релиза.
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