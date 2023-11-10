https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908534826.html
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам - РИА Новости, 10.11.2023
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам
Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:17
2023-11-10T00:17
2023-11-10T00:25
москва
ирландия
аэрофлот
экономика
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
МОСКВА, 9 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html
https://ria.ru/20231029/aeroflot-1905945925.html
москва
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ирландия, аэрофлот, экономика, пресс-релизы
Москва, Ирландия, Аэрофлот, Экономика, Пресс-релизы
Аэрофлот завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти воздушным судам
Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование с BOC по девяти воздушным судам
МОСКВА, 9 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении.
В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования.
"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин"
Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю