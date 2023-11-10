https://ria.ru/20231110/additivnye_tekhnologii-1908759567.html

Форум аддитивных технологий соберет в Казани 1,5 тысячи специалистов

Форум аддитивных технологий соберет в Казани 1,5 тысячи специалистов - РИА Новости, 10.11.2023

Форум аддитивных технологий соберет в Казани 1,5 тысячи специалистов

Пятый лидер-форум "Аддитивные технологии - новая реальность", который пройдет в Казани 20-21 ноября, соберет порядка 1,5 тысячи специалистов, сообщил... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:51

2023-11-10T18:51

2023-11-10T18:51

республика татарстан

казань

технологии

республика татарстан (татарстан)

форум

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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пятый лидер-форум "Аддитивные технологии - новая реальность", который пройдет в Казани 20-21 ноября, соберет порядка 1,5 тысячи специалистов, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин. "Планируем двухдневную программу по лидер-форуму, которая пройдет 20-21 ноября. В рамках форума запланировано проведение пленарной сессии и более 10 различных тематических мероприятий - сессий, панельных дискуссий, которые посвящены применению аддитивных технологий. За эти два дня ожидаем порядка 1,5 тысячи специалистов", - сказал Колчин в ходе пресс-конференции в Общественной палате РФ. По его информации, в рамках форума будет организована выставочная экспозиция, где можно будет ознакомиться как с оборудованием, производимым в РФ по данному направлению, так и с экспонатами, которые создаются с помощью аддитивных технологий и уже внедряются и применяются в промышленности. Одним из ключевых событий, как ожидается, станет также "Ночь аддитивных технологий" - конкурс студенческих работ из ведущих российских вузов, уделяющих особое внимание программам обучения в области аддитивных технологий. Колчин сообщил, что форум планирует посетить глава Татарстана Рустам Минниханов, ожидается руководство Росатома, Роскосмоса, ведущих федеральных министерств, крупнейших промышленных предприятий. Замминистра напомнил, что Татарстан является промышленным регионом с развитым машиностроением - автомобилестроением, авиастроением, судостроением. И именно в развитии данных отраслей, по его словам, одну из ключевых ролей в ближайшее время должны сыграть аддитивные технологии. В перспективе в республике планируется выявлять инвестиционные ниши и запускать новые проекты с применением аддитивных технологий, разрабатывать новые продукты. "Мы видим будущее за аддитивными технологиями и большое внимание уделяем этому направлению", - подчеркнул он, добавив, что Татарстан очень заинтересован в создании центра аддитивных технологий.

https://ria.ru/20231102/forum-1907033180.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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казань, технологии, республика татарстан (татарстан), форум