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В РПЦ назвали отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием - РИА Новости, 10.11.2023
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16:56 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/abort-1908717171.html
В РПЦ назвали отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием
В РПЦ назвали отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием - РИА Новости, 10.11.2023
В РПЦ назвали отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием
Отказ частных медклиник в Крыму от оказания услуг по абортам – знаковое событие для всей страны, эта мера защитит жизни детей и репродуктивное здоровье женщин,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:56
2023-11-10T16:56
россия
москва
федор лукьянов
василий рулинский
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Отказ частных медклиник в Крыму от оказания услуг по абортам – знаковое событие для всей страны, эта мера защитит жизни детей и репродуктивное здоровье женщин, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее в четверг министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что частные клиники Крыма официально уведомили республиканский минздрав о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. "Добровольный отказ частных клиник Крыма от абортов – это знаковое событие для всей страны. Эта мера защитит жизни малышей и репродуктивное здоровье женщин от дезинформации и криминальных абортов, которые делаются, согласно данным правоохранительных органов, именно в частных клиниках. Надеюсь, решение Крыма станет ярким и добрым примером для других субъектов Российской Федерации, а Господь пошлет Свою особую помощь и защиту благословенному Крыму и каждому региону, вставшему на путь защиты жизни детей", - сказал Лукьянов. Он отметил, что другие регионы "подхватывают эту эстафету жизни", "всего около двух десятков регионов работают в этом направлении". В целом, по его данным, в регионах, где частных клиник с лицензией на аборт много – рождаемость низкая, и наоборот. "Абортариев" во многих регионах в страны в десятки раз больше, чем роддомов. Эту ситуацию надо срочно менять, сочетая ограничительные и стимулирующие меры - убирая аборты из частных клиник и одновременно предоставляя беременной женщине максимально возможные меры государственной поддержки. Принятие федерального закона о запрете абортов в частных клиниках способно кардинально улучшить как демографическую ситуацию, так и состояние здоровья женщин и рожденных ими детей", - подчеркнул священник. Говоря о стимулирующих мерах рождаемости, Лукьянов указал на усилия Церкви, которые "могут служить для властей регионов примером". "Русская православная церковь создала Дома для мамы, помогающие женщине в трудной ситуации спокойно выносить и родить малыша, более чем в 60 регионах страны. Приоритет на рождение детей – это признак жизнеспособности региона и страны в целом", - заключил собеседник агентства. Ранее в пятницу пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", рассказал, что сейчас в РПЦ действуют 82 Дома для мамы. Также он отметил, что в России несколько регионов приняли законы о том, что представители медицинского сообщества не могут склонять женщину к аборту, и призвал распространить эту практику. По его словам, тема абортов и демографии очень важна, и ей будет посвящена одна из сессий предстоящего Общецерковного съезда по социальному служению, который пройдет в Москве 12-15 ноября.
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россия, москва, федор лукьянов, василий рулинский, русская православная церковь
Россия, Москва, Федор Лукьянов, Василий Рулинский, Русская православная церковь
В РПЦ назвали отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием

Иерей Федор назвал отказ крымских частных клиник от абортов знаковым событием

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Отказ частных медклиник в Крыму от оказания услуг по абортам – знаковое событие для всей страны, эта мера защитит жизни детей и репродуктивное здоровье женщин, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее в четверг министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что частные клиники Крыма официально уведомили республиканский минздрав о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту
2 ноября, 22:48
«
"Добровольный отказ частных клиник Крыма от абортов – это знаковое событие для всей страны. Эта мера защитит жизни малышей и репродуктивное здоровье женщин от дезинформации и криминальных абортов, которые делаются, согласно данным правоохранительных органов, именно в частных клиниках. Надеюсь, решение Крыма станет ярким и добрым примером для других субъектов Российской Федерации, а Господь пошлет Свою особую помощь и защиту благословенному Крыму и каждому региону, вставшему на путь защиты жизни детей", - сказал Лукьянов.
Он отметил, что другие регионы "подхватывают эту эстафету жизни", "всего около двух десятков регионов работают в этом направлении". В целом, по его данным, в регионах, где частных клиник с лицензией на аборт много – рождаемость низкая, и наоборот.
«
"Абортариев" во многих регионах в страны в десятки раз больше, чем роддомов. Эту ситуацию надо срочно менять, сочетая ограничительные и стимулирующие меры - убирая аборты из частных клиник и одновременно предоставляя беременной женщине максимально возможные меры государственной поддержки. Принятие федерального закона о запрете абортов в частных клиниках способно кардинально улучшить как демографическую ситуацию, так и состояние здоровья женщин и рожденных ими детей", - подчеркнул священник.
Говоря о стимулирующих мерах рождаемости, Лукьянов указал на усилия Церкви, которые "могут служить для властей регионов примером". "Русская православная церковь создала Дома для мамы, помогающие женщине в трудной ситуации спокойно выносить и родить малыша, более чем в 60 регионах страны. Приоритет на рождение детей – это признак жизнеспособности региона и страны в целом", - заключил собеседник агентства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", рассказал, что сейчас в РПЦ действуют 82 Дома для мамы. Также он отметил, что в России несколько регионов приняли законы о том, что представители медицинского сообщества не могут склонять женщину к аборту, и призвал распространить эту практику. По его словам, тема абортов и демографии очень важна, и ей будет посвящена одна из сессий предстоящего Общецерковного съезда по социальному служению, который пройдет в Москве 12-15 ноября.
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
7 ноября, 08:19
 
РоссияМоскваФедор ЛукьяновВасилий РулинскийРусская православная церковь
 
 
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