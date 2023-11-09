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Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук
Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук - РИА Новости, 09.11.2023
Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук
Работающий на информационное агентство Associated Press (AP) журналист Али Махмуд снимал пикап, на котором лежала похищенная ХАМАС гражданка Германии Шани Лук,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:36
2023-11-09T19:36
2023-11-09T19:36
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работающий на информационное агентство Associated Press (AP) журналист Али Махмуд снимал пикап, на котором лежала похищенная ХАМАС гражданка Германии Шани Лук, чья история позднее облетела весь мир из-за видеообращения ее матери, сообщило в четверг посольство Израиля в Германии. Ранее в четверг глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события. Позднее посольство Израиля в Германии выложило информацию о нескольких журналистах, работавших на мировые СМИ и присутствовавших вместе с отрядами ХАМАС в ходе атаки на Израиль. "Здесь у нас фотография АР, сделанная Али Махмудом, который фотографировал похищение израильтян в сектор Газа. Махмуд сфотографировал пикап с телом имевшей немецкое и израильское гражданство Шани Лук, которую террористы ХАМАС жестоко убили и выставили напоказ в секторе Газа", - говорится в сообщении посольства. История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Позднее мать Шани Лук сообщила о гибели дочери. Затем ее смерть подтвердил президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt. По словам президента, девушка была обезглавлена.
https://ria.ru/20231109/mirnye-1908407217.html
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в мире, израиль, германия, ицхак герцог, welt, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Ицхак Герцог, Welt, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук
Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Шани Лук
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работающий на информационное агентство Associated Press (AP) журналист Али Махмуд снимал пикап, на котором лежала похищенная ХАМАС гражданка Германии Шани Лук, чья история позднее облетела весь мир из-за видеообращения ее матери, сообщило в четверг посольство Израиля в Германии.
Ранее в четверг глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события.
ХАМАС прокомментировало гибель мирных израильтян во время атак
Позднее посольство Израиля в Германии выложило информацию о нескольких журналистах, работавших на мировые СМИ и присутствовавших вместе с отрядами ХАМАС в ходе атаки на Израиль.
«
"Здесь у нас фотография АР, сделанная Али Махмудом, который фотографировал похищение израильтян в сектор Газа. Махмуд сфотографировал пикап с телом имевшей немецкое и израильское гражданство Шани Лук, которую террористы ХАМАС жестоко убили и выставили напоказ в секторе Газа", - говорится в сообщении посольства.
История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой.
Позднее мать Шани Лук сообщила о гибели дочери. Затем ее смерть подтвердил президент Ицхак Герцог
в интервью немецкому телеканалу Welt
. По словам президента, девушка была обезглавлена.
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