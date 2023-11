https://ria.ru/20231109/zhuranlist-1908495632.html

Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук

Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук

2023-11-09

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работающий на информационное агентство Associated Press (AP) журналист Али Махмуд снимал пикап, на котором лежала похищенная ХАМАС гражданка Германии Шани Лук, чья история позднее облетела весь мир из-за видеообращения ее матери, сообщило в четверг посольство Израиля в Германии. Ранее в четверг глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события. Позднее посольство Израиля в Германии выложило информацию о нескольких журналистах, работавших на мировые СМИ и присутствовавших вместе с отрядами ХАМАС в ходе атаки на Израиль. "Здесь у нас фотография АР, сделанная Али Махмудом, который фотографировал похищение израильтян в сектор Газа. Махмуд сфотографировал пикап с телом имевшей немецкое и израильское гражданство Шани Лук, которую террористы ХАМАС жестоко убили и выставили напоказ в секторе Газа", - говорится в сообщении посольства. История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Позднее мать Шани Лук сообщила о гибели дочери. Затем ее смерть подтвердил президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt. По словам президента, девушка была обезглавлена.

