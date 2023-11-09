https://ria.ru/20231109/zhirinovskiy-1908388666.html

Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский"

Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский" - РИА Новости, 09.11.2023

Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках визита в Крым передал военным десять дронов-камикадзе "Жириновский", который затем направят в зону СВО, передаёт... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:52

2023-11-09T13:52

2023-11-09T13:52

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

лдпр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках визита в Крым передал военным десять дронов-камикадзе "Жириновский", который затем направят в зону СВО, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Церемония передачи дронов и бронежилетов бойцам отдельного мотострелкового батальона прошла в центре Симферополя в здании крымского парламента. Дроны "Жириновский" изготовлены волонтёрами "Рокот-Центр 33" по заказу ЛДПР. "Сегодня мы вручили дроны "Жириновский". Это очень востребованный беспилотник на передовой, где это сегодня архиважно", - сказал лидер партии. Как рассказал РИА Новости один из военных, принимавших дроны, беспилотники будут использоваться на херсонском направлении. Дальность полёта - до 12 километров, грузоподъёмность - до 3 килограммов, дрон можно использовать в дождь и снег, устройство устойчиво к температурным колебаниям, заявляют разработчики. "Жириновский" может быть использован в том числе для поражения боевой техники.

https://ria.ru/20231109/drony-1908295937.html

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леонид слуцкий (политик), лдпр, россия