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Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский"
Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский" - РИА Новости, 09.11.2023
Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский"
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках визита в Крым передал военным десять дронов-камикадзе "Жириновский", который затем направят в зону СВО, передаёт... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:52
2023-11-09T13:52
2023-11-09T13:52
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках визита в Крым передал военным десять дронов-камикадзе "Жириновский", который затем направят в зону СВО, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Церемония передачи дронов и бронежилетов бойцам отдельного мотострелкового батальона прошла в центре Симферополя в здании крымского парламента. Дроны "Жириновский" изготовлены волонтёрами "Рокот-Центр 33" по заказу ЛДПР. "Сегодня мы вручили дроны "Жириновский". Это очень востребованный беспилотник на передовой, где это сегодня архиважно", - сказал лидер партии. Как рассказал РИА Новости один из военных, принимавших дроны, беспилотники будут использоваться на херсонском направлении. Дальность полёта - до 12 километров, грузоподъёмность - до 3 килограммов, дрон можно использовать в дождь и снег, устройство устойчиво к температурным колебаниям, заявляют разработчики. "Жириновский" может быть использован в том числе для поражения боевой техники.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, россия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия
Слуцкий передал военным дроны-камикадзе "Жириновский"
Слуцкий: ВС РФ получили 10 дронов-камикадзе "Жириновский" для работы в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках визита в Крым передал военным десять дронов-камикадзе "Жириновский", который затем направят в зону СВО, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Церемония передачи дронов и бронежилетов бойцам отдельного мотострелкового батальона прошла в центре Симферополя
в здании крымского парламента. Дроны "Жириновский" изготовлены волонтёрами "Рокот-Центр 33" по заказу ЛДПР.
"Сегодня мы вручили дроны "Жириновский". Это очень востребованный беспилотник на передовой, где это сегодня архиважно", - сказал лидер партии.
Как рассказал РИА Новости один из военных, принимавших дроны, беспилотники будут использоваться на херсонском направлении.
Дальность полёта - до 12 километров, грузоподъёмность - до 3 килограммов, дрон можно использовать в дождь и снег, устройство устойчиво к температурным колебаниям, заявляют разработчики. "Жириновский" может быть использован в том числе для поражения боевой техники.
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