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"Это не случайно". В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного - РИА Новости, 09.11.2023
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20:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/zaluzhnyy-1908506028.html
"Это не случайно". В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
"Это не случайно". В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного - РИА Новости, 09.11.2023
"Это не случайно". В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайной, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:12
2023-11-09T20:12
политика
валерий залужный
геннадий частяков
вооруженные силы украины
мвд украины
киев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайной, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Я скептически отношусь к данным следствия. &lt;…&gt; Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?" — задался вопросом эксперт.По его мнению, очень странно, что Частяков умер именно сейчас, когда Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Главнокомандующий украинскими войсками — единственный высокопоставленный киевский чиновник, признавший патовость ситуации для армии, напомнил Корнейчук."Я очень редко верю в случайности", — резюмировал он.Помощник Залужного Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами: он показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html
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политика, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, мвд украины, киев
Политика, Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Киев
"Это не случайно". В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного

Политолог Корнейчук: гибель помощника Залужного от гранаты не была случайной

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайной, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«
"Я скептически отношусь к данным следствия. <…> Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, очень странно, что Частяков умер именно сейчас, когда Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Главнокомандующий украинскими войсками — единственный высокопоставленный киевский чиновник, признавший патовость ситуации для армии, напомнил Корнейчук.
"Я очень редко верю в случайности", — резюмировал он.
Помощник Залужного Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами: он показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"Такого еще не было". СМИ раскрыли подробности смертоносного удара по ВСУ
Вчера, 18:00
В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу
Вчера, 16:35
 
ПолитикаВалерий ЗалужныйГеннадий ЧастяковВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныКиев
 
 
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