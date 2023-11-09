"Это не случайно". В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Политолог Корнейчук: гибель помощника Залужного от гранаты не была случайной
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайной, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала "Да, это так".
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"Я скептически отношусь к данным следствия. <…> Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, очень странно, что Частяков умер именно сейчас, когда Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Главнокомандующий украинскими войсками — единственный высокопоставленный киевский чиновник, признавший патовость ситуации для армии, напомнил Корнейчук.
"Я очень редко верю в случайности", — резюмировал он.
Помощник Залужного Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами: он показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.