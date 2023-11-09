https://ria.ru/20231109/zalozhnitsa-1908513532.html

ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа

ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа - РИА Новости, 09.11.2023

ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" объявили о гибели находившейся у них заложниках израильской военной из-за израильских бомбежек... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:52

2023-11-09T20:52

2023-11-09T21:07

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" объявили о гибели находившейся у них заложниках израильской военной из-за израильских бомбежек сектора Газа."Бригады Аль-Кассама" объявляют о гибели задержанных ими израильской военнослужащей и ранении еще одного в результате израильской бомбардировки сектора Газа", - говорится в заявлении организации.

https://ria.ru/20231107/gaza-1908026361.html

сектор газа

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль