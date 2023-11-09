https://ria.ru/20231109/zalozhnitsa-1908513532.html
ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа
ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа - РИА Новости, 09.11.2023
ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" объявили о гибели находившейся у них заложниках израильской военной из-за израильских бомбежек... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:52
2023-11-09T20:52
2023-11-09T21:07
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" объявили о гибели находившейся у них заложниках израильской военной из-за израильских бомбежек сектора Газа."Бригады Аль-Кассама" объявляют о гибели задержанных ими израильской военнослужащей и ранении еще одного в результате израильской бомбардировки сектора Газа", - говорится в заявлении организации.
https://ria.ru/20231107/gaza-1908026361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
ХАМАС заявило о гибели заложницы при бомбежке сектора Газа
ХАМАС заявило о гибели при бомбежке Газы заложницы — израильской военнослужащей