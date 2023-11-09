https://ria.ru/20231109/yugra-1908488372.html
На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры
На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры - РИА Новости, 09.11.2023
На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры
Делегация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представила свой концессионный опыт реализации спортивных проектов на Международном... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:02
2023-11-09T19:02
2023-11-09T19:03
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
брикс
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Делегация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представила свой концессионный опыт реализации спортивных проектов на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. "Два дня работаем в Санкт-Петербурге в составе делегации Югры. Сегодня выступил на секции, посвященной спорту и общественному здоровью. Сургутский район стал единственной территорией округа, чьи практики презентовали на форуме. Муниципалитет пригласили поделиться опытом реализации спортивных проектов в рамках муниципально-частного партнерства", - написал Трубецкой.По его словам, в 2015 году Сургутский район занимал последнее место в округе по обеспеченности спортивными сооружениями: физкультурой и спортом в поселениях систематически занимались чуть больше 20% жителей. Изначально, отметил глава, соцобъекты строились исключительно по закону о госзакупках, со временем работа начала вестись по муниципально-частному партнерству, а затем и по концессионным соглашениям. Как отметил Трубецкой, за последние девять лет на условиях МЧП инвесторы вложили в экономику Сургутского района 4,7 миллиарда рублей, еще пять проектов с объемом инвестиций более 3,5 миллиарда рублей сейчас реализуются, в том числе по муниципальным концессиям. "За последние пять лет на объекты спорта мы направили 630 миллионов рублей, из которых 98% средств – из бюджета Сургутского района. В 2022 году Сургутский район приступил к созданию четырех спортивных объектов – спортивных комплексов и крытых хоккейных кортов в отдаленных (поселениях - ред.) Ляминой и Русскинской. Все – в рамках муниципальной концессии, без привлечения региональных или федеральных средств. Общий объем инвестиций составил более 270 миллионов рублей", - уточнил глава муниципалитета. Он напомнил, что власти района предоставляют землю под концессионные объекты в аренду за 1 рубль в год, а также сопровождают инвесторов на всех этапах. Готовые объекты сразу же передаются в собственность муниципалитету, но эксплуатирует их компания-концессионер.
https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html
https://ria.ru/20231106/rossiya-1907747875.html
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сургутский район, брикс, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, БРИКС, Ханты-Мансийский автономный округ
На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры
На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости
. Делегация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представила свой концессионный опыт реализации спортивных проектов на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале
.
"Два дня работаем в Санкт-Петербурге в составе делегации Югры. Сегодня выступил на секции, посвященной спорту и общественному здоровью. Сургутский район стал единственной территорией округа, чьи практики презентовали на форуме. Муниципалитет пригласили поделиться опытом реализации спортивных проектов в рамках муниципально-частного партнерства", - написал Трубецкой.
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По его словам, в 2015 году Сургутский район занимал последнее место в округе по обеспеченности спортивными сооружениями: физкультурой и спортом в поселениях систематически занимались чуть больше 20% жителей. Изначально, отметил глава, соцобъекты строились исключительно по закону о госзакупках, со временем работа начала вестись по муниципально-частному партнерству, а затем и по концессионным соглашениям.
Как отметил Трубецкой, за последние девять лет на условиях МЧП инвесторы вложили в экономику Сургутского района 4,7 миллиарда рублей, еще пять проектов с объемом инвестиций более 3,5 миллиарда рублей сейчас реализуются, в том числе по муниципальным концессиям.
"За последние пять лет на объекты спорта мы направили 630 миллионов рублей, из которых 98% средств – из бюджета Сургутского района. В 2022 году Сургутский район приступил к созданию четырех спортивных объектов – спортивных комплексов и крытых хоккейных кортов в отдаленных (поселениях - ред.) Ляминой и Русскинской. Все – в рамках муниципальной концессии, без привлечения региональных или федеральных средств. Общий объем инвестиций составил более 270 миллионов рублей", - уточнил глава муниципалитета.
Он напомнил, что власти района предоставляют землю под концессионные объекты в аренду за 1 рубль в год, а также сопровождают инвесторов на всех этапах. Готовые объекты сразу же передаются в собственность муниципалитету, но эксплуатирует их компания-концессионер.
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