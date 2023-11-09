https://ria.ru/20231109/yugra-1908488372.html

На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры

На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры - РИА Новости, 09.11.2023

На форуме стран БРИКС+ представили опыт концессий Сургутского района Югры

Делегация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представила свой концессионный опыт реализации спортивных проектов на Международном... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:02

2023-11-09T19:02

2023-11-09T19:03

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

брикс

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Делегация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представила свой концессионный опыт реализации спортивных проектов на Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. "Два дня работаем в Санкт-Петербурге в составе делегации Югры. Сегодня выступил на секции, посвященной спорту и общественному здоровью. Сургутский район стал единственной территорией округа, чьи практики презентовали на форуме. Муниципалитет пригласили поделиться опытом реализации спортивных проектов в рамках муниципально-частного партнерства", - написал Трубецкой.По его словам, в 2015 году Сургутский район занимал последнее место в округе по обеспеченности спортивными сооружениями: физкультурой и спортом в поселениях систематически занимались чуть больше 20% жителей. Изначально, отметил глава, соцобъекты строились исключительно по закону о госзакупках, со временем работа начала вестись по муниципально-частному партнерству, а затем и по концессионным соглашениям. Как отметил Трубецкой, за последние девять лет на условиях МЧП инвесторы вложили в экономику Сургутского района 4,7 миллиарда рублей, еще пять проектов с объемом инвестиций более 3,5 миллиарда рублей сейчас реализуются, в том числе по муниципальным концессиям. "За последние пять лет на объекты спорта мы направили 630 миллионов рублей, из которых 98% средств – из бюджета Сургутского района. В 2022 году Сургутский район приступил к созданию четырех спортивных объектов – спортивных комплексов и крытых хоккейных кортов в отдаленных (поселениях - ред.) Ляминой и Русскинской. Все – в рамках муниципальной концессии, без привлечения региональных или федеральных средств. Общий объем инвестиций составил более 270 миллионов рублей", - уточнил глава муниципалитета. Он напомнил, что власти района предоставляют землю под концессионные объекты в аренду за 1 рубль в год, а также сопровождают инвесторов на всех этапах. Готовые объекты сразу же передаются в собственность муниципалитету, но эксплуатирует их компания-концессионер.

https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html

https://ria.ru/20231106/rossiya-1907747875.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, брикс, ханты-мансийский автономный округ